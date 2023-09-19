Через 10 лет в Украине будут проживать около 35 млн человек – Институт демографии

По наиболее оптимистическому прогнозу, в 2033 году в Украине будут проживать около 35 млн человек. Речь идет о всей украинской территории в границах 1991 года.

Такие данные озвучила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.

По ее словам, следует забыть, что когда-то в Украине проживало 52 млн граждан.

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– 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. В любом случае, вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран – сокращение населения Украины все равно будет, — подчеркнула Либанова.

Она объяснила, что количество украинцев, которые выехали за границу из-за войны и там получают временную защиту или статус беженца, сейчас растет медленнее, чем в прошлом году.

Однако наблюдается другая негативная тенденция: с начала 2023 года в Польше уменьшается количество украинских беженцев трудоспособного возраста. Они едут оттуда в другие страны, например, в Германию, Чехию или Нидерланды.

Как отметила Либанова, чем больше расстояние между Украиной и страной, где сейчас находятся украинские беженцы, “тем меньше вероятность того, что они вернутся”.

Поэтому ключевой задачей украинской власти, в частности правительства, должно быть мотивирование украинцев возвращаться домой.

– Мы не можем ничего противопоставить миграционному оттоку населения. Однако мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную, – рассказала Либанова.

По ее словам, ничего плохого в том, что украинцы поработают в других государствах, нет, ведь “трудовая миграция является частью глобализации”. Однако важно, чтобы после этого они вернулись в Украину.

Ранее Элла Либанова называла катастрофической ситуацию с выездом украинцев за границу из-за полномасштабной войны. Ведь уехали преимущественно женщины трудоспособного возраста с детьми. Поэтому усиливается процесс демографического старения, что повысит нагрузку на трудоспособное население Украины.

В Минфине Украины заявляли, что из-за вынужденного выезда миллионов украинских беженцев госбюджет теряет около $2 млрд ежемесячно. Это средства, которые украинцы тратят на товары и услуги в других странах.

Источник : Укринформ

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