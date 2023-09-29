Повернення біженців та інвестиції: в Кабміні розповіли про плани відновити економіку за 4 роки

У Міністерства економіки України є план відновлення економіки до довоєнного рівня протягом чотирьох років. Однак для цього потрібно повертати з Європи українських біженців.

Про це розповів заступник міністра Олексій Соболев в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він нагадав, що за перший рік повномасштабної війни економіка України скоротилася на 30%. Тому завдання міністерства – за чотири роки її відновити.

Зараз дивляться

Дві ключові передумови економічного зростання – це безпека в країні, а також інтеграція до НАТО та Євросоюзу. Важливим фактором є і повернення біженців.

– Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати іще зростання… У нас є дві ключові передумови – це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну: чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання, – пояснив Соболев.

Саме повернення додому мільйонів українців він назвав “ключовим стимулом” для економічного зростання. На думку Соболева, для багатьох громадян перемога у війні буде сигналом, що можна повертатися.

– Перш за все, ми сподіваємося, що в країну повернуться мільйони людей – це буде ключовим стимулом для зростання економіки. Зросте економічна активність, з’являтимуться нові компанії, нові продукти й послуги, – наголосив він.

За словами Соболева, щоб люди захотіли повертатися, потрібно створити умови для життя, розвитку, виховання дітей, побудови кар’єри. Українці мають відчувати впевненість у майбутньому.

Це передбачає розвиток системи освіти, доступ до якісних медпослуг, модернізацію трудового законодавства, соціальний захист, програми забезпечення житлом.

Другою складовою (стимулом) заступник міністра назвав інвестиції та допомогу від партнерів. У Мінекономіки очікують на підтримку Євросоюзу, країн G7, міжнародних фінансових організацій та інших партнерів.

Крім того, Росія має компенсувати завдану агресією шкоду. Київ розраховує на конфіскацію заморожених російських активів та виплату репарацій.

А третьою важливою складовою стануть приватні інвестиції. Як зазначив Соболев, “саме бізнес має стати рушійною силою відновлення та розвитку економіки”. Серед пріоритетних секторів – агропромисловість, енергетика, логістика, IT, переробна промисловість, будівництво.

В уряді планують розвивати цифрові державні послуги, покращити умови для ведення бізнесу.

Раніше в Мінфіні України заявляли, що через виїзд мільйонів українських біженців держбюджет щомісяця втрачає близько $2 млрд.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.