Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україні орієнтовно у 2024 році, як і в поточному, буде необхідна фінансова підтримка партнерів у розмірі $42 млрд.

Про це під час “години запитань до уряду” на пленарному засіданні Верховної Ради повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Як і цього року, у 2024 році нам буде потрібна потужна фінансова підтримка партнерів, орієнтовно – $42 млрд. Це велика сума, але вона передбачає лише критично необхідні бюджетні видатки. Я зараз маю на увазі власне пряме бюджетне фінансування, – сказав він.

Щодо конкретних джерел надходжень, то глава уряду зазначив, що $18 млрд Україна очікує отримати від ЄС, близько $12 млрд – від США, а також – кошти за багаторічними програмами від Японії та Норвегії на $5,5 та 7,5 млрд відповідно. Частину з них, за словами прем’єра, Україна зможе залучити наступного року.

Зараз дивляться

– Готуємо спільно з Єврокомісією план України у межах програми Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, на чотири роки, – уточнив він.

Прем’єр нагадав, що у України також є підтримка у вигляді чотирирічної програми МВФ на $15,6 млрд.

– Від початку російського вторгнення Україна залучила близько $65 млрд партнерської допомоги у вигляді пільгових кредитів і грантів. Із них $32,6 млрд залучено 2023 року, насамперед від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду, Канади, Японії та наших інших партнерів і союзників. Цього року плануємо залучити $42 млрд макрофінансової та партнерської допомоги у вигляді дешевих довгострокових кредитів і грантів, – сказав глава уряду.

Читайте також
На виплати та відбудову: Британія оголосила про нову фінансову допомогу Україні
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Війна в Україні, Денис Шмигаль, Економіка України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Несподівані дані: які країни найбільше допомагають Україні протистояти РФ
зброя сша
Удар РФ по центру Харкова та масована атака дронів по Україні: головні новини 6 жовтня
Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги
Вибори в США-2024: хто балотується в президенти та до чого готуватися Україні
Вибори президента США
Закрито Кримський міст: у Севастополі знову лунають вибухи
вибух дим
Іскандер у Грозу прилетів з окупованої території, СБУ шукає навідника
Обстріл села Гроза, Харківська область

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь