Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги

Україні орієнтовно у 2024 році, як і в поточному, буде необхідна фінансова підтримка партнерів у розмірі $42 млрд.

Про це під час “години запитань до уряду” на пленарному засіданні Верховної Ради повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Як і цього року, у 2024 році нам буде потрібна потужна фінансова підтримка партнерів, орієнтовно – $42 млрд. Це велика сума, але вона передбачає лише критично необхідні бюджетні видатки. Я зараз маю на увазі власне пряме бюджетне фінансування, – сказав він.

Щодо конкретних джерел надходжень, то глава уряду зазначив, що $18 млрд Україна очікує отримати від ЄС, близько $12 млрд – від США, а також – кошти за багаторічними програмами від Японії та Норвегії на $5,5 та 7,5 млрд відповідно. Частину з них, за словами прем’єра, Україна зможе залучити наступного року.

Зараз дивляться

– Готуємо спільно з Єврокомісією план України у межах програми Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, на чотири роки, – уточнив він.

Прем’єр нагадав, що у України також є підтримка у вигляді чотирирічної програми МВФ на $15,6 млрд.

– Від початку російського вторгнення Україна залучила близько $65 млрд партнерської допомоги у вигляді пільгових кредитів і грантів. Із них $32,6 млрд залучено 2023 року, насамперед від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду, Канади, Японії та наших інших партнерів і союзників. Цього року плануємо залучити $42 млрд макрофінансової та партнерської допомоги у вигляді дешевих довгострокових кредитів і грантів, – сказав глава уряду.

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