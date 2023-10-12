Не потрібні вкладення: Камишін запропонував модель співпраці західним виробникам в Україні

В Україні є достатньо заводів, на яких західні виробники товарів у оборонній сфері могли б створювати свої продукти. Цей крок допоможе збільшити виробництво деталей, необхідних для військової промисловості.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

– Ми шукаємо модель, яка підходить і вітчизняним, і іноземним виробникам. Ми не очікуємо від іноземних компаній мільярдних інвестицій під час війни в нові оборонно-промислові підприємства. Ми очікуємо, що вони прийдуть в Україну, відкриють офіси, візьмуть свою конструкторську документацію і за ліцензією почнуть спочатку виробництво. У нас достатньо виробничих підприємств, які можуть взяти креслення та зробити деталі. Потім зібрати це – і отримати український готовий продукт за іноземними кресленнями, – запропонував Камишін.

На думку міністра, так іноземні компанії зможуть виготовляти деталі на українських заводах. Він звернув увагу, що для такого кроку західним виробництвам не потрібно залучати активи чи надавати інші вкладення.

Зараз дивляться

– Це простий, доступний, необтяжений активами та інвестиціями крок, який дає можливість іноземним компаніям починати в Україні. Я вірю в те, що нам потрібно швидше починати. Для цього необхідно дати можливість іноземцям на наших заводах, а в нас вони є, почати виробництво їхніх продуктів, – стверджує міністр.

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