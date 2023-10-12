Что будет с экономикой Украины в 2024 году и какие есть вызовы – Свириденко

По итогам 2023 года рост экономики составит не менее 4%, а в следующем году этот показатель достигнет не менее 5%.

Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

— В этом году рост (экономики, — Ред.) у нас будет не менее 4%, следующий год мы прогнозируем не менее 5%. Если посмотреть по основным отраслям, то у нас есть рост и в машиностроении, и в строительной отрасли, и рост торговли на фоне стабильного спроса, — сказала она.

Свириденко отметила, что основной толчок для такого роста — это макропомощь бюджета, которая создает стимулы для выплат заработных плат госслужащим, военным и идет на обеспечение соцвыплат.

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— Я прогнозирую, что следующий год мы будем умеренно, но расти, конечно, для нас большой вызов — это логистические преграды и экспортные возможности. Если мы сможем восстановить постоянно действующий коридор для аграрной продукции, то тогда можно ожидать и более оптимистичные прогнозы по экономическому росту, — добавила она.

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