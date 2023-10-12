Що буде з економікою України у 2024 році та які є виклики – Свириденко

За підсумками 2023 року зростання економіки складе щонайменше 4%, а наступного року цей показник сягне щонайменше 5%.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

– Цього року зростання (економіки, – Ред.) у нас буде щонайменше 4%, наступний рік ми прогнозуємо щонайменше 5%. Якщо подивитись по основним галузям, то у нас є зростання і в машинобудуванні, й у будівельній галузі, і зростання торгівлі на тлі стабільного попиту, – сказала вона.

Свириденко зазначила, що основний поштовх для такого зростання – це макродопомога бюджету, яка створює стимули для виплат заробітних плат держслужбовцям, військовим і йде на забезпечення соцвиплат.

Зараз дивляться

– Я прогнозую, що наступний рік ми будемо помірно, але зростати. Звичайно, для нас великий виклик – це логістичні перепони й експортні можливості. Якщо ми зможемо відновити постійний коридор для аграрної продукції, тоді можна очікувати і оптимістичніших прогнозів щодо економічного зростання, – додала вона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.