Goldman Sachs прогнозирует девальвацию доллара, даже если не будет рецессии в США

Доллар США может ослабнуть, даже если в американской экономике не будет значительного замедления экономического роста. Соответственно, это повлияет на интерес иностранных инвесторов к американской валюте.

Об этом в интервью Reuters рассказал главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Доллар США может ослабнуть — оценка Goldman Sachs

— Доллар по-прежнему очень высоко ценится… Я ожидаю, что иностранные инвесторы будут менее охотно продолжать увеличивать долю США в своих портфелях, — сказал Ян Хатциус.

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И хоть США сохраняют ключевые преимущества, такие как более высокая производительность труда по сравнению с Европой, относительные показатели страны начинают снижаться, и это, вероятно, будет наиболее ярко проявляться на валютных рынках.

По словам Хатциуса, дефицит текущего счета США составляет более триллиона долларов, что означает, что страна полагается на иностранный спрос для финансирования своего торгового дефицита.

Но поскольку доля американских активов в портфелях иностранных инвесторов уже находится на высоком уровне, без снижения курса доллара будет трудно удовлетворить потребности в финансировании, считает он.

Политика Трампа меняет ценность доллара

Индекс доллара упал примерно на 9% с момента инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку планы администрации по введению тарифов против торговых партнеров США взбудоражили инвесторов и нанесли ущерб финансовым рынкам.

В последние месяцы на рынке усилилась вероятность сокращения экономики США на фоне протекционистской политики Трампа, однако Хатциус считает, что доллар будет снижаться даже без рецессии в США.

— Если экономика замедлится еще больше, и ФРС снизит процентные ставки еще больше, это добавит аргументов… Но я не строю аргументы в пользу обесценивания доллара на прогнозе рецессии или очень агрессивном снижении ставок, я думаю, что вы получите обесценивание доллара, даже если снижение ставок будет относительно умеренным, — утверждает экономист.

Хатциус говорит, что ФРС США могла бы пойти на снижение процентных ставок уже на следующей неделе, когда состоится заседание по установлению ставок, если бы американский центральный банк не был ограничен инфляционным воздействием тарифов.

— Если бы не тот факт, что этот негативный шок роста происходит одновременно с позитивным инфляционным шоком, они (ФРС, — Ред.) уже думали бы о снижении, — сказал Хатциус.

ФРС США готов поменять процентную ставку

На прошлой неделе чиновники ФРС дали понять, что центральный банк США может быть готов к снижению процентных ставок в ближайшие месяцы, если инфляционный эффект от тарифов окажется временным.

Эти замечания прозвучали после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в начале месяца, которое заставило инвесторов беспокоиться о том, что центральный банк будет неохотно снижать ставки. Эта речь также привела к эскалации критики Трампа в адрес Пауэлла за отказ от снижения ставок, хотя впоследствии Трамп заявил, что не намерен снимать Пауэлла с должности.

Goldman Sachs ожидает сокращения темпов экономического роста в США в первом квартале, но не прогнозирует рецессии в этом году, хотя Хатциус утверждает, что экономические прогнозы сложны, учитывая сохраняющуюся высокую неопределенность в отношении тарифов.

Предварительная оценка валового внутреннего продукта за первый квартал должна быть опубликована в среду, и ожидается, что она покажет резкое замедление до 0,3% с 2,4% в четвертом квартале, согласно опросу Reuters.

Goldman ожидает, что в четвертом квартале рост экономики США замедлится до 0,5% по сравнению с годом ранее. Банк с Уолл-стрит ожидает три снижения ставки по 25 базисных пунктов в июне, июле и сентябре.

Goldman Sachs пришлось вернуться к своему предыдущему базовому прогнозу по отсутствию рецессии после того, как 9 апреля Трамп объявил о немедленной 90-дневной паузе в введении целевых тарифов для большинства стран, одновременно повысив ставку для Китая.

— Сейчас особенно сложно то, что многое из того, что мы видим в экономике, действительно обусловлено этими решениями по торговой политике», — сказал Хатциус. «

По его словам, выяснить, каким будет следующий шаг в экономике США, может быть “очень непросто”.

Источник : Reuters

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