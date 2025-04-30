Goldman Sachs прогнозує девальвацію долара, навіть якщо не буде рецесії в США

Долар США може ослабнути, навіть якщо в американській економіці не буде значного уповільнення економічного зростання. Відповідно, це вплине на інтерес іноземних інвесторів до американської валюти.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів головний економіст Goldman Sachs Ян Хатціус.

Долар США може ослабнути – оцінка Goldman Sachs

– Долар, як і раніше, дуже високо цінується… Я очікую, що іноземні інвестори будуть менш охоче продовжувати збільшувати частку США у своїх портфелях, – сказав Ян Хатціус.

І хоч США зберігають ключові переваги, як-от вища продуктивність праці порівняно з Європою, відносні показники країни починають знижуватися, і це, ймовірно, найяскравіше проявлятиметься на валютних ринках.

Зараз дивляться

За словами Хатціуса, дефіцит поточного рахунку США становить понад трильйон доларів, що означає, що країна покладається на іноземний попит для фінансування свого торгового дефіциту.

Але оскільки частка американських активів у портфелях іноземних інвесторів уже перебуває на високому рівні, без зниження курсу долара буде важко задовольнити потреби у фінансуванні, вважає він.

Політика Трампа змінює цінність долара

Індекс долара впав приблизно на 9% з моменту інавгурації президента США Дональда Трампа, оскільки плани адміністрації щодо введення тарифів проти торгових партнерів США розбурхали інвесторів і завдали шкоди фінансовим ринкам.

Останніми місяцями на ринку посилилася ймовірність скорочення економіки США на тлі протекціоністської політики Трампа, проте Хатціус вважає, що долар знижуватиметься навіть без рецесії в США.

– Якщо економіка сповільниться ще більше, і ФРС знизить процентні ставки ще більше, це додасть аргументів… Але я не будую аргументи на користь знецінення долара на прогнозі рецесії або дуже агресивному зниженні ставок, я думаю, що ви отримаєте знецінення долара, навіть якщо зниження ставок буде відносно помірним, – стверджує економіст.

Хатціус каже, що ФРС США могла б піти на зниження відсоткових ставок уже наступного тижня, коли відбудеться засідання зі встановлення ставок, якби американський центральний банк не був обмежений інфляційним впливом тарифів.

– Якби не той факт, що цей негативний шок зростання відбувається одночасно з позитивним інфляційним шоком, вони (ФРС, – Ред.) уже думали б про зниження, – сказав Хатціус.

ФРС США готовий змінити процентну ставку

Минулого тижня чиновники ФРС дали зрозуміти, що центральний банк США може бути готовий до зниження відсоткових ставок найближчими місяцями, якщо інфляційний ефект від тарифів виявиться тимчасовим.

Ці зауваження прозвучали після виступу голови ФРС Джерома Пауелла на початку місяця, який змусив інвесторів турбуватися про те, що центральний банк буде неохоче знижувати ставки. Ця промова також призвела до ескалації критики Трампа на адресу Пауелла за відмову від зниження ставок, хоча згодом Трамп заявив, що не має наміру знімати Пауелла з посади.

Goldman Sachs очікує скорочення темпів економічного зростання в США в першому кварталі, але не прогнозує рецесії цьогоріч, хоча Хатціус стверджує, що економічні прогнози складні з огляду на збереження високої невизначеності щодо тарифів.

Попередня оцінка валового внутрішнього продукту за перший квартал має бути опублікована в середу, і очікується, що вона покаже різке сповільнення до 0,3% з 2,4% у четвертому кварталі, згідно з опитуванням Reuters.

Goldman очікує, що в четвертому кварталі зростання економіки США сповільниться до 0,5% порівняно з роком раніше. Банк з Волл-стріт очікує три зниження ставки по 25 базисних пунктів у червні, липні та вересні.

Goldman Sachs довелося повернутися до свого попереднього базового прогнозу щодо відсутності рецесії після того, як 9 квітня Трамп оголосив про негайну 90-денну паузу у введенні цільових тарифів для більшості країн, одночасно підвищивши ставку для Китаю.

– Зараз особливо складно те, що багато чого з того, що ми бачимо в економіці, справді зумовлено цими рішеннями щодо торговельної політики”, – сказав Хатціус.

За його словами, з’ясувати, яким буде наступний крок в економіці США, може бути “дуже непросто”.

Джерело : Reuters

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