Штраф за парковку на велодорожках 2025: размер и когда накладывается
Велодорожка — это специально обустроенная полоса, которая находится вне основной проезжей части улицы или дороги. Она может быть проложена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной зоной и предназначена исключительно для передвижения велосипедистов.
Использовать велодорожки как место для стоянки или парковки автотранспорта запрещено, поскольку это нарушает безопасное движение велосипедов и создает потенциально аварийные ситуации.
Есть ли штраф за парковку на велодорожках и какая сумма предусмотрена в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Предусмотрен ли штраф за парковку на велодорожках
Велосипедная полоса — полоса, которая предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части. Она обозначается специальным знаком велосипеда.
Знак 4.12.(дорожка для велосипедистов) позволяет движение на велосипедах, а также движение со скоростью пешехода лицам, которые движутся в креслах колесных.
Согласно Правилам дорожного движения Украины, стоянка или остановка транспортного средства на велодорожке или велополосе запрещена, поскольку это создает опасность для велосипедистов и нарушает их безопасное движение.
Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что парковка на велодорожках наказывается штрафом.
Если водитель припарковался в неположенном месте, что существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, инспекторы по парковке имеют право составлять постановление на месте и наложить штраф. Нарушение также может быть зафиксировано с помощью камеры автоматической фиксации.
Какой будет штраф за парковку на велодорожках в 2025 году
Юристы БПП рассказали, что парковка на велодорожках расценивается как остановка или стоянка с нарушением правил.
Суммы штрафов за такое нарушение предусмотрены статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Размер штрафа за парковку на велодорожках составляет:
- 340 грн накладывается, если парковка не создает существенных препятствий для движения;
- 680 грн накладывается, если нарушение создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.
Юристы БПП также подчеркнули, что в некоторых случаях, особенно если автомобиль существенно мешает движению велосипедистов или других участников дорожного движения, инспекторы имеют право эвакуировать транспортное средство на штрафплощадку.