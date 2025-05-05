Штраф за парковку на велодорожках 2025: размер и когда накладывается

Велодорожка — это специально обустроенная полоса, которая находится вне основной проезжей части улицы или дороги. Она может быть проложена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной зоной и предназначена исключительно для передвижения велосипедистов.

Использовать велодорожки как место для стоянки или парковки автотранспорта запрещено, поскольку это нарушает безопасное движение велосипедов и создает потенциально аварийные ситуации.

Есть ли штраф за парковку на велодорожках и какая сумма предусмотрена в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Предусмотрен ли штраф за парковку на велодорожках

Велосипедная полоса — полоса, которая предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части. Она обозначается специальным знаком велосипеда.

Знак 4.12.(дорожка для велосипедистов) позволяет движение на велосипедах, а также движение со скоростью пешехода лицам, которые движутся в креслах колесных.

Согласно Правилам дорожного движения Украины, стоянка или остановка транспортного средства на велодорожке или велополосе запрещена, поскольку это создает опасность для велосипедистов и нарушает их безопасное движение.

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что парковка на велодорожках наказывается штрафом.

Если водитель припарковался в неположенном месте, что существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, инспекторы по парковке имеют право составлять постановление на месте и наложить штраф. Нарушение также может быть зафиксировано с помощью камеры автоматической фиксации.

Какой будет штраф за парковку на велодорожках в 2025 году

Юристы БПП рассказали, что парковка на велодорожках расценивается как остановка или стоянка с нарушением правил.

Суммы штрафов за такое нарушение предусмотрены статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафа за парковку на велодорожках составляет:

340 грн накладывается, если парковка не создает существенных препятствий для движения;

накладывается, если парковка не создает существенных препятствий для движения; 680 грн накладывается, если нарушение создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

Юристы БПП также подчеркнули, что в некоторых случаях, особенно если автомобиль существенно мешает движению велосипедистов или других участников дорожного движения, инспекторы имеют право эвакуировать транспортное средство на штрафплощадку.

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