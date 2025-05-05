Штраф за паркування на велодоріжках 2025: розмір та коли накладається

Велодоріжка — це спеціально облаштована смуга, яка розташована поза основною проїзною частиною вулиці або дороги. Вона може бути прокладена окремо або суміжно з тротуаром чи пішохідною зоною і призначена виключно для пересування велосипедистів.

Використовувати велодоріжки як місце для стоянки чи паркування автотранспорту заборонено, оскільки це порушує безпечний рух велосипедів і створює потенційно аварійні ситуації.

Чи є штраф за паркування на велодоріжках та яка сума передбачена у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи передбачено штраф за паркування на велодоріжках

Велосипедна смуга — смуга, яка призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини. Вона позначається спеціальним знаком велосипеда.

Знак 4.12.(доріжка для велосипедистів) дозволяє рух на велосипедах, а також рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних.

Згідно з Правилами дорожнього руху України, стоянка чи зупинка транспортного засобу на велодоріжці, чи велосмузі заборонена, оскільки це створює небезпеку для велосипедистів і порушує їхній безпечний рух.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що паркування на велодоріжках карається штрафом.

Якщо водій припаркувався у недозволеному місці, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, тоді інспектори з паркування мають право складати постанову на місці та накласти штраф. Порушення також може бути зафіксовано за допомогою камери автоматичної фіксації.

Який буде штраф за паркування на велодоріжках у 2025 році

Юристи БПД розказали, що паркування на велодоріжках розцінюється як зупинка або стоянка з порушенням правил.

Суми штрафів за таке порушення передбачені статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу за паркування на велодоріжках становить:

340 грн накладається, якщо паркування не створює суттєвих перешкод для руху;

накладається, якщо паркування не створює суттєвих перешкод для руху; 680 грн накладається, якщо порушення створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

Юристи БПД також підкреслили, що у деяких випадках, особливо якщо автомобіль суттєво заважає руху велосипедистів або інших учасників дорожнього руху, інспектори мають право евакуювати транспортний засіб на штрафмайданчик.

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