В Украине допустимый вес транспортных средств регламентируется правилами дорожного движения. Он определяется с учетом количества осей, типа подвески и их расположения. Кроме того, отдельно установлена предельная нагрузка на каждую ось для дорог как государственного, так и местного значения.

В случае превышения установленных норм патрульная полиция имеет право наложить штраф за перегруз в соответствии с действующими нормативами.

Кого штрафуют за перегрузку автомобиля и как избежать лишних расходов при перевозках — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Какие действуют нормы нагрузки на автомобильную ось

При транспортировке грузов по дорогам Украины существуют четко установленные ограничения по нагрузке на ось, в частности:

до 11 тонн — разрешено на одну отдельную ось;

до 16 тонн — для автомобилей с двумя осями;

до 22 тонн — для транспортных средств с тремя и более осями.

Если общая масса груза превышает 40 тонн, водителю необходимо получить специальное разрешение на перевозку.

Для контейнеровозов действуют отдельные нормы, которые составляют:

11 тонн — на одну ось;

18 тонн — если оси две;

24 тонны — в случае, когда транспорт имеет более двух осей.

В случае перевозки контейнеров весом более 40 тонн перевозчик обязан согласовать маршрут с Укравтодором и Национальной полицией. Максимально допустимая масса при этом — до 46 тонн.

Стоит отметить, что в украинском законодательстве пока отсутствует четкая методика взвешивания жидких грузов.

Как понять, есть ли перегруз транспортного средства, чтобы избежать штрафа за перегруз автомобиля

Признаки, которые могут свидетельствовать о превышении допустимого веса:

Груз выступает за пределы кузова или размещен с нарушением центра тяжести.

Заметные колебания кузова во время движения, что может означать неравномерную или избыточную загрузку.

Затрудненное управление, слабое сцепление с дорогой или длинный тормозной путь.

Визуально просевшие колеса или увеличенная нагрузка на шины при нормальном давлении.

Повышенный расход топлива — признак чрезмерной нагрузки на двигатель.

Неправильное размещение товара может вызвать износ подвески или потерю управляемости.

Перегрузка авто — это угроза безопасности на дороге, поэтому законом предусмотрены соответствующие санкции.

Штрафы за перегруз в Украине: сумма наказания

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что согласно Закону Украины Об автомобильном транспорте (статья 60) за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5 процентов до 10 процентов включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза накладывается штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан — 8 500 грн.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 10 процентов, но не более 20 процентов при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза, налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 000 грн.

Превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20 процентов, но не более 30 процентов при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза грозит наложением штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 000 грн.

Превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 30 процентов при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза грозит штрафом в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 51 000 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.