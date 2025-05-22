Биткоин впервые превысил $111 тыс.: что подтолкнуло цену вверх
Цена биткоина выросла до нового исторического максимума. По данным Coin Metrics, в четверг в утренние часы торгов в Лондоне стоимость криптовалюты превысила $111 тыс.
Почему биткоин снова подорожал
Рост цены биткоина произошел на фоне нескольких ключевых факторов. По словам аналитика Джеймса Батерфилла, это обусловлено рыночным подъемом, ростом интереса крупных инвесторов и усилением уверенности в будущем крипторегулирования в США.
Интересно, что скачок стоимости криптовалюты произошел на фоне снижения американских фондовых индексов в среду. Обычно биткоин движется в унисон с технологическими компаниями, например, индексом Nasdaq. Однако сейчас рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, вероятно, из-за того, что инвесторы ищут альтернативные способы сохранения стоимости активов.
Еще один фактор роста — ухудшение кредитного рейтинга США. На прошлой неделе агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг страны. Это добавило популярности тезису, что биткоин может быть “защитой” от нестабильности традиционных валют.
Политическая и финансовая поддержка криптовалют
В США сделан шаг вперед в сфере крипторегулирования: законопроект Genius Act, который касается надзора за стейблкоинами, преодолел одно из ключевых голосований в Сенате.
Кроме того, президент Дональд Трамп вместе с советником по вопросам ИИ и криптовалют Дэвидом Саксом продвигают прокриптовалютную политику. Это укрепило уверенность инвесторов в будущем крипторынка.
Символическим шагом стало также то, что генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон — давний скептик в отношении биткоина — объявил, что банк позволит своим клиентам покупать цифровую валюту.
Повышение стоимости биткоина уже фиксировали в начале мая. Тогда криптовалютная единица превысила $100 тыс. на фоне торгового соглашения между США и Британией.