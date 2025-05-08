Біткоїн перевищив $100 тис. на тлі торговельної угоди між США та Британією

У четвер, 8 травня, курс головної криптовалюти піднімався до $101 519 за одиницю, що на 4,9% більше за попередній день.

Інші основні токени зростали ще більш стрімко, пише Bloomberg.

Біткоїн вдруге перетнув позначку у $100 тис.

Максимум цього року був зафіксований 20 січня – у день інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін. Тоді Біткоїн сягнув $109 тис., але згодом втратив до 30% вартості після запровадження нових тарифів, що спричинили турбулентність на фінансових ринках.

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– Це свідчить про потужний попит на цифрові активи, особливо на Біткоїн. Ми бачимо зростаючу кількість покупців. Біткоїн неможливо обкласти митом, і він є незалежним засобом збереження вартості у періоди економічного стресу, – зазначив Космо Цзян, генеральний партнер Pantera Capital.

Президент Трамп оголосив про досягнення попередньої торговельної угоди з Великою Британією, згідно з якою британська сторона пришвидшить митні процедури для американських товарів та знизить бар’єри для імпорту сільськогосподарської, хімічної, енергетичної та промислової продукції.

Це перша велика угода після хвилі тарифів, яку Трамп ініціював щодо десятків торговельних партнерів США.

Трамп – прихильник цифрових активів

Дональд Трамп активно цікавиться цифровими активами. Його адміністрація зняла низку юридичних обмежень з криптокомпаній, створила державний резерв Біткоїна, послабила регулювання та навіть сама увійшла у криптобізнес.

Зокрема, пов’язані з родиною Трампів структури запустили децентралізовану платформу World Liberty Financial, випустили стейблкоїн, прив’язаний до долара, та мемкоїни із зображеннями Трампа та першої леді Меланії.

Однак така активна участь викликала і суперечки. Мільйонні прибутки, які вже отримала родина Трампа від криптопроєктів, можуть ускладнити швидке ухвалення двопартійного закону про стейблкоїни, який підтримує як індустрія, так і Білий дім.

Незважаючи на суперечки, очікування подальшого зростання вартості цифрових активів стимулюють створення нових компаній, які інвестують у криптовалюту. Активізувалися також злиття, поглинання та плани IPO у сфері цифрових активів.

– $100 тис. – це очевидна психологічна позначка. З огляду на участь публічних компаній у зберіганні Біткоїна, ми очікуємо його суттєвого зростання до кінця року, – заявив Едвард Чін, співзасновник Parataxis Capital.

У четвер Coinbase Global Inc. оголосила про угоду на $2,9 млрд щодо купівлі Deribit – найбільшої у світі біржі опціонів на Біткоїн та Ефір. Це частина стратегії Coinbase щодо виходу на ринок криптодеривативів.

– Після прориву рівня $100 тис. ми побачимо хвилю покупок і наслідування тренду. Це лише початок нової фази зростання, – зазначив Даріус Сіт, засновник криптоінвестфонду QCP.

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