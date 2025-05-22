Біткоїн вперше перевищив $111 тис.: що підштовхнуло ціну вгору

Ціна біткоїна зросла до нового історичного максимуму. За даними Coin Metrics, у четвер у ранкові години торгів у Лондоні вартість криптовалюти перевищила $111 тис.

Чому біткоїн знову подорожчав

Зростання ціни біткоїна відбулося на тлі кількох ключових факторів. За словами аналітика Джеймса Батерфілла, це обумовлено ринковим підйомом, підвищеним інтересом великих інвесторів і посиленням впевненості у майбутньому крипторегулювання в США.

Цікаво, що стрибок вартості криптовалюти відбувся на фоні зниження американських фондових індексів у середу. Зазвичай біткоїн рухається в унісон із технологічними компаніями, наприклад, індексом Nasdaq. Проте зараз ринки демонструють різноспрямовану динаміку, ймовірно, через те, що інвестори шукають альтернативні способи збереження вартості активів.

Зараз дивляться

Ще один чинник зростання – погіршення кредитного рейтингу США. Минулого тижня агентство Moody’s знизило суверенний рейтинг країни. Це додало популярності тезі, що біткоїн може бути “захистом” від нестабільності традиційних валют.

Політична та фінансова підтримка криптовалюти

У США зроблено крок уперед у сфері крипторегулювання: законопроєкт Genius Act, який стосується нагляду за стейблкоїнами, подолав одне з ключових голосувань у Сенаті.

Крім того, президент Дональд Трамп разом із радником з питань ШІ та криптовалют Девідом Саксом просувають прокриптовалютну політику. Це зміцнило впевненість інвесторів у майбутньому крипторинку.

Символічним кроком стало також те, що генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон – давній скептик щодо біткоїна – оголосив, що банк дозволить своїм клієнтам купувати цифрову валюту.

Підвищення вартості біткоїна вже фіксували на початку травня. Тоді криптовалютна одиниця перевищила $100 тис. на тлі торговельної угоди між США та Британією.

Джерело : CNBC

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