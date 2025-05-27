Стоит ли менять доллары на евро и что будет с валютой: комментарий эксперта

Украина рассматривает возможность постепенного ухода от доллара США и усиления привязки своей валюты к евро, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Также в последнее время наблюдаются валютные качели, в частности снижение курса доллара и рост курса евро. Например, 22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда и составил 47,76 грн.

В связи с этим возникает вопрос, стоит ли менять доллары на евро в 2025 году и что будет с валютой в дальнейшем — читайте комментарий эксперта в материале Фактов ICTV.

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Стоит ли менять доллары на евро: ситуация на валютном рынке

Курс доллара на украинском рынке определяется режимом управляемой гибкости, введенным НБУ. Это делает невозможным резкие его скачки и обеспечивает более-менее сбалансированный спрос и предложение, рассказывает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

— То есть у нас сейчас “военный” курс доллара, что позволяет государству развивать экономику в сверхсложных условиях. Поэтому мировой курс доллара незначительно влияет на украинский рынок, — говорит эксперт.

Зато курс евро определяется ситуацией на международных торгах пары доллар/евро. То есть курс евро в Украине — мировой и зависит от соотношения с долларом.

Сейчас 1 евро равен в среднем 1,13-1,135 доллара. Еще несколько месяцев назад соотношение было таким: 1 евро равнялся 1,05 доллара.

Изменения в котировке произошли на фоне новой таможенной политики США и временного “бегства” мощных инвесторов из доллара в евро с целью сохранения состояния. Вопрос пошлин до сих пор не решен, поэтому на рынке действует фактор неопределенности.

— Доллару не грозит обесценивание, ведь до 80% мировых финансов хранится в долларах. Американская валюта, несмотря на изменение экономической ситуации, остается мировой, — подчеркивает Тарас Лесовой.

Выгодно ли менять доллары на евро в 2025 году

Эксперт отмечает, сбережениям в долларах обесценивание не грозит.

Поэтому сейчас стоит воздержаться от обмена доллара на евро, ведь потерять можно больше, чем получить. Хотя бы с точки зрения того, что традиционно продавать доллары придется по более низкому курсу, а покупать евро по более высокому.

— Конечно, мы не можем прогнозировать, каким будет соотношение доллара и евро с 9 июля, когда по графику Трампа могут быть введены 50% пошлин на товары из ЕС, и каким будет ответный апперкот от Европы, — говорит Тарас Лесовой.

По словам эксперта, “таможенная катавасия” несколько нарушила баланс мировой экономики, но не стоит ожидать, что евро взлетит до небес, а доллар окажется на дне.

— Поэтому никаких решений в спешке не стоит принимать. Ведь изменение валютных сбережений только навредит и разочарует. В конце концов хочется напомнить о доходности гривневых депозитов. Сейчас гораздо интереснее держать сбережения в национальной валюте — гривне, поэтому я бы рассматривал возможность сохранения в ней хотя бы части из них, — подытожил эксперт.

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