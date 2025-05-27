Чи варто міняти долари на євро та що буде з валютою: коментар експерта

Україна розглядає можливість поступового відходу від долара США та посилення привʼязки своєї валюти до євро, заявив глава Нацбанку України Андрій Пишний.

Також останнім часом спостерігаються валютні гойдалки, зокрема зниження курсу долара й збільшення курсу євро. Наприклад, 22 квітня 2025 року євро сягнув свого історичного рекорду й становив 47,76 грн.

У зв’язку з цим постає питання, чи варто міняти долари на євро у 2025 році та що буде з валютою надалі — читайте коментар експерта у матеріалі Фактів ICTV.

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Чи варто міняти долари на євро: ситуація на валютному ринку

Курс долара на українському ринку визначається режимом керованої гнучкості, запровадженим НБУ. Це унеможливлює різкі його стрибки та забезпечує більш-менш збалансований попит і пропозицію, розповідає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

— Тобто у нас наразі ″воєнний″ курс долара, що дає змогу державі розвивати економіку в надскладних умовах. Тому світовий курс долара незначно впливає на український ринок, — каже експерт.

Натомість курс євро визначається ситуацією на міжнародних торгах пари долар/євро. Тобто курс євро в Україні — світовий та залежить від співвідношення з доларом.

Наразі 1 євро дорівнює в середньому 1,13-1,135 долара. Ще кілька місяців тому співвідношення було таким: 1 євро дорівнював 1,05 долара.

Зміни в котуванні відбулися на тлі нової митної політики США та тимчасової ″втечі″ потужних інвесторів з долара в євро з метою збереження статків. Питання мит досі нерозв′язане, тому на ринку діє фактор невизначеності.

— Долару не загрожує знецінення, адже до 80% світових фінансів зберігається в доларах. Американська валюта, попри зміну економічної ситуації, залишається світовою, — підкреслює Тарас Лєсовий.

Чи вигідно міняти долари на євро у 2025 році

Експерт зазначає, заощадженням в доларах знецінення не загрожує.

Тому наразі варто утриматися від обміну долара на євро, адже втратити можна більше, ніж отримати. Хоча б з погляду на те, що традиційно продавати долари доведеться за нижчим курсом, а купувати євро за вищим.

— Звісно, ми не можемо прогнозувати, яким буде співвідношення долара та євро з 9 липня, коли за графіком Трампа можуть бути запроваджені 50% мит на товари з ЄС, та яким буде аперкот у відповідь від Європи, — каже Тарас Лєсовий.

За словами експерта, “митна катавасія” дещо порушила баланс світової економіки, але не варто очікувати, що євро злетить до небес, а долар опиниться на дні.

— Тому жодних рішень поспіхом не варто ухвалювати. Адже зміна валютних заощаджень лише нашкодить і розчарує. Врешті-решт хочеться нагадати про дохідність гривневих депозитів. Наразі набагато цікавіше тримати заощадження в національній валюті — гривні, тому я б розглядав можливість збереження в ній хоча б частини з них, — підсумував експерт.

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