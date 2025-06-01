Курс доллара в июне 2025: прогноз эксперта и факторы стабильности

С начала весны официальный курс гривны демонстрирует заметную стабильность, не превышая стартового уровня 2025 года — 42,02 грн за доллар.

Зато он оставался ниже этой отметки, колеблясь в пределах от 2,5% в апреле до 1% в мае.

На фоне среднегодового прогноза в 45 грн/доллар это свидетельствует о стабильном курсовом тренде вокруг 42 грн, который пока не преодолевается рынком.

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О том, чего стоит ожидать от курса доллара в июне, Факты ICTV расспросили у вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус банка Сергея Мамедова.

Прогноз курса доллара на июнь

По словам эксперта эта тенденция имеет вполне объективные причины.

Среди ключевых факторов влияния на прогноз курса доллара на июнь Мамедов называет несколько.

Во-первых, повышенный спрос на валюту в конце 2024 года и в начале 2025-го вызвал насыщение рынка.

— Приобретение валюты превышало средний уровень на 30-40%, что сформировало объективную паузу в активности граждан, — отмечает он.

Во-вторых, мощной поддержкой является рекордный объем международных резервов — более $46,7 млрд на конец апреля.

— Это позволяет НБУ эффективно сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке через интервенции, не допуская чрезмерных колебаний, — добавляет банкир.

В-третьих, весомым стабилизатором является ожидаемое поступление международной помощи в 2025 году — около $55 млрд, из которых бюджет нуждается лишь в $38,4 млрд.

— Имеем дополнительный буфер для реагирования на внешние риски, — отмечает Мамедов.

Еще одним фактором он называет укрепление евро относительно доллара. С начала года евро на украинском рынке вырос с 43-43,5 грн до почти 47 грн, что составляет почти 9%.

— Эта корректировка тесно связана с международными тенденциями, — объясняет эксперт.

Каким будет курс доллара в июне 2025 года

Что касается июня, по словам Мамедова, тренд мая, скорее всего, сохранится:

— Нельзя исключать, что официальный курс все же вплотную приблизится или незначительно превысит уровень в 42 грн за доллар. Однако любые изменения и в дальнейшем будут происходить плавно, без резких скачков.

Ожидается, что в июне курс доллара будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Спрос на валюту, по его словам, будет расти постепенно, учитывая инфляционное давление.

— Особенно в условиях ожидаемого пика роста потребительских цен в мае-июне, — добавляет эксперт.

Каким будет курс евро в июне

Что касается евро, ситуация будет зависеть от торгов пары евро/доллар:

— Ожидаемое соотношение — 1 евро будет равняться 1,05-1,15 доллара. Такой диапазон объясняется значительной неопределенностью, связанной с таможенной политикой США, а также с реакцией крупных игроков на глобальных финансовых рынках, — сказал Мамедов.

В итоге, эксперт отметил, что июнь, скорее всего, станет периодом стабильности с постепенным движением курса к показателям декабря-января.

Ситуация на рынке остается контролируемой, а валютная политика Национального банка — последовательной и эффективной.

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