Нацбанк снизил курс гривны до 41,79 грн

Национальный банк Украины сообщил о снижении справочного курса на межбанковском рынке до 41,7919 грн/$, что на 0,32% ниже, чем днем ранее.

НБУ снизил справочный курс гривны

По состоянию на 12:00 20 июня справочный курс на межбанке установлен на уровне 41,7919 грн/$, что на 0,32% ниже предыдущего дня (41,6570 грн/$).

Ослабление национальной валюты отражает повышенный спрос на доллары и влияние внешнеэкономических факторов. Справочный курс НБУ используется как ориентир для расчетов на межбанковском рынке и является базой для установления официального курса.

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Динамика на валютных рынках

Межбанковский рынок. Доллар США подорожал на 18 копеек, торги проходят в пределах 41,94-41,97 грн/$ (покупка-продажа).

Наличный рынок. Курс доллара вырос на 15 копеек до 42,00 грн, евро подорожал на 20 копеек до 48,50 грн.

НБУ установил официальные курсы на понедельник, 23 июня 2025 года:

Доллар США: 41,8335 грн/$ (+0,1481 грн)

Евро: 48,2006 грн/€ (+0,3416 грн).

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