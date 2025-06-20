Нацбанк знизив курс гривні до 41,79 грн

Національний банк України повідомив про зниження довідкового курсу на міжбанківському ринку до 41,7919 грн/$, що на 0,32% нижче, ніж днем раніше.

НБУ знизив довідковий курс гривні

Станом на 12:00 20 червня довідковий курс на міжбанку встановлено на рівні 41,7919 грн/$, що на 0,32% нижче за попередній день (41,6570 грн/$).

Послаблення національної валюти відображає підвищений попит на долари та вплив зовнішньоекономічних чинників. Довідковий курс НБУ використовується як орієнтир для розрахунків на міжбанківському ринку та є базою для встановлення офіційного курсу.

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Динаміка на валютних ринках

На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,94-41,97 грн/$ (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 42,00 грн, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 грн.

НБУ встановив офіційні курси на понеділок, 23 червня 2025 року:

Долар США: 41,8335 грн/$ (+0,1481 грн)

Євро: 48,2006 грн/€ (+0,3416 грн).

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