Будет ли расти курс доллара в Украине до конца 2025 года: прогноз банкира

По состоянию на 23 июня 2025 года $1, в соответствии с курсом НБУ, стоит 41,83 грн.

Факты ICTV узнавали у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова, будет ли расти курс доллара в Украине до конца 2025 года.

Что будет с курсом доллара до конца 2025 года

Глава Глобус Банка Сергей Мамедов отметил, что во втором полугодии ситуация на валютном рынке будет развиваться в соответствии с экономическими реалиями.

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В то же время он считает, что сейчас никакие курсовые прогнозы не способны учесть текущие военные и экономические обстоятельства как в Украине, так и в мире. Поэтому к прогнозам, будет ли расти доллар в Украине, стоит относиться с определенной осторожностью.

По его мнению, во второй половине года будет происходить формирование государственного бюджета с учетом темпов экономического роста и объемов внешней финансовой помощи. При этом точная сумма международной поддержки на 2026 год пока не определена, что создает дополнительную неопределенность.

В проект госбюджета на 2026 год, как обычно, будет заложен средневзвешенный курс доллара. Этот показатель может повлиять на ожидания игроков валютного рынка и стать ориентиром для рыночных тенденций.

Как отмечает Сергей Мамедов, ситуация с курсом в значительной степени будет зависеть от глобальной военной неопределенности, которая и в дальнейшем будет оказывать давление на валютные показатели.

Отдельное значение будет иметь стратегия Национального банка Украины.

Ожидается, что регулятор и в дальнейшем будет придерживаться сбалансированного подхода — сочетая элементы валютного регулирования с элементами рыночной либерализации.

Именно от действий НБУ во многом будет зависеть стабильность гривны в ближайшей перспективе.

— В течение последних месяцев валютные тренды на мировых рынках неоднократно менялись. Однако благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара, — считает Сергей Мамедов.

Будет ли падать курс доллара в Украине: прогноз до конца 2025 года

По его мнению, до конца года официальный курс доллара США может подняться до уровня 43-44 грн. Это означает, что в период с июля по декабрь возможен умеренный рост курса в пределах 2,5-5%.

В то же время специалист не ожидает резких колебаний или нестабильности на валютном рынке.

— Режим “управляемой гибкости” в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или “аритмичные” колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно — без скачков вверх или обвалов, — подчеркнул банкир.

По словам эксперта, наличие международных валютных резервов позволяет регулятору гибко регулировать объемы валютных интервенций, что способствует поддержанию баланса между спросом и предложением на рынке.

В целом, по его мнению, ключевыми факторами, которые будут определять динамику развития банковского сектора во второй половине года, будут:

прогнозируемое снижение уровня инфляции до 9% в годовом измерении;

ожидаемый экономический рост: по результатам 2025 года валовой внутренний продукт Украины может вырасти в среднем на 3%;

объемы международной финансовой помощи, ведь с начала полномасштабной войны ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании оценивается в пределах $38-40 млрд.

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