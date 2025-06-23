Чи зростатиме курс долара в Україні до кінця 2025 року: прогноз банкіра
Станом на 23 червня 2025 року $1, відповідно до курсу НБУ, коштує 41,83 грн.
Факти ICTV дізнавалися у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, чи зростатиме курс долара в Україні до кінця 2025 року.
Що буде з курсом долара до кінця 2025 року
Очільник Глобус Банку Сергій Мамедов наголосив, що у другому півріччі ситуація на валютному ринку розвиватиметься відповідно до економічних реалій.
Водночас він вважає, що наразі жодні курсові прогнози не здатні врахувати поточні воєнні та економічні обставини як в Україні, так і в світі. Тому до прогнозів, чи зростатиме долар в Україні, варто ставитися з певною обережністю.
На його думку, у другій половині року відбуватиметься формування державного бюджету з огляду на темпи економічного зростання та обсяги зовнішньої фінансової допомоги. При цьому точна сума міжнародної підтримки на 2026 рік наразі не визначена, що створює додаткову невизначеність.
У проєкті держбюджету на 2026 рік, як зазвичай, буде закладено середньозважений курс долара. Цей показник може вплинути на очікування гравців валютного ринку і стати орієнтиром для ринкових тенденцій.
Як наголошує Сергій Мамедов, ситуація з курсом значною мірою залежатиме від глобальної воєнної невизначеності, яка й надалі чинитиме тиск на валютні показники.
Окреме значення матиме стратегія Національного банку України. Очікується, що регулятор і надалі дотримуватиметься збалансованого підходу, поєднуючи елементи валютного регулювання з елементами ринкової лібералізації.
Саме від дій НБУ багато в чому залежатиме стабільність гривні в найближчій перспективі.
– Упродовж останніх місяців валютні тренди на світових ринках неодноразово змінювалися. Однак завдяки особливому валютному режиму в Україні ми не бачимо значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара, — вважає Сергій Мамедов.
Чи падатиме курс долара в Україні: прогноз до кінця 2025 року
На його думку, до кінця року офіційний курс долара США може піднятися до рівня 43–44 грн. Це означає, що в період із липня до грудня можливе помірне зростання курсу в межах 2,5–5%. Водночас фахівець не очікує різких коливань чи нестабільності на валютному ринку.
– Режим “керованої гнучкості” в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні чи “аритмічні” коливання. Будь-яка курсова корекція відбувається поступово — без стрибків угору чи обвалів, — наголосив банкір.
За словами експерта, наявність міжнародних валютних резервів дає змогу регулятору гнучко регулювати обсяги валютних інтервенцій, що сприяє підтриманню балансу між попитом і пропозицією на ринку.
Загалом, на його думку, ключовими факторами, які визначатимуть динаміку розвитку банківського сектору у другій половині року, будуть:
- прогнозоване зниження рівня інфляції до 9% у річному вимірі;
- очікуване економічне зростання: за результатами 2025 року валовий внутрішній продукт України може зрости в середньому на 3%;
- обсяги міжнародної фінансової допомоги, адже з початку повномасштабної війни щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні оцінюється в межах $38–40 млрд.