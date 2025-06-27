Зеленский анонсировал длительный мораторий на проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о введении длительного моратория на проверки бизнеса с целью минимизировать риски давления на предпринимателей со стороны недобросовестных чиновников.

Об этом глава государства заявил во время Форума власти и бизнеса: от диалога до партнерства.

Правительство готовит решение о моратории на проверки бизнеса по поручению Зеленского

Президент также призвал первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко предоставить детали этой инициативы. По словам Зеленского, продолжается работа совета Государство – бизнес, и он призвал всех участников быть максимально активными для достижения результатов.

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– Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить его от любого давления недобросовестных людей на разных должностях, – заявил Зеленский.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июня 2022 г. №738, украинские предприниматели могут получить грантовые средства на развитие бизнеса.

Программа грантовой поддержки предпринимателей направлена ​​на развитие собственного бизнеса и создание новых рабочих мест.

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