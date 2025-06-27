Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про запровадження тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб мінімізувати ризики тиску на підприємців з боку недобросовісних посадовців.
Про це глава держави заявив під час Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства.
Уряд готує рішення про мораторій на перевірки бізнесу за дорученням Зеленського
Президент також закликав першу віцепрем’єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко надати деталі цієї ініціативи. За словами Зеленського, триває робота ради Держава – бізнес, і він закликав усіх учасників бути максимально активними для досягнення результатів.
– Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити його від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах, – заявив Зеленський.
Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року №738, українські підприємці можуть отримати грантові кошти на розвиток бізнесу.
Програма грантової підтримки підприємців спрямована на розвиток власного бізнесу та створення нових робочих місць.