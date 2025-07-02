Переход на 230 вольт: изменятся ли счета украинцев за электроэнергию

С 1 июля 2025 года в Украине изменили стандарт напряжения в электросетях — теперь вместо 220 В используется номинальное напряжение 230 В.

Вырастет ли платежка за свет после перехода на 230 вольт, читайте в нашем материале.

Что будет с техникой при переходе на 230 вольт

В АО Харьковоблэнерго отмечают, что новый стандарт предусматривает допустимые колебания в диапазоне от 207 до 253 В. Переход на 230 вольт в Украине состоялся в рамках адаптации украинской энергосистемы к общеевропейским нормам.

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Волноваться не стоит, ведь большинство современной техники, выпущенной за последние 10-15 лет, уже спроектировано для стабильной работы в пределах напряжения 210-240 вольт.

Такой диапазон является распространенным среди производителей, ведь позволяет унифицировать устройства для разных стран и учитывать естественные колебания в электросетях.

Для дополнительной защиты бытовой техники, особенно чувствительной, стоит использовать стабилизаторы напряжения.

Это простой, доступный и надежный способ улучшить качество электропитания и уберечь оборудование от перепадов напряжения, которые могут возникать, в частности, в результате вражеских обстрелов.

Переход на 230 вольт: вырастет ли платежка за свет

В Харьковоблэнерго также отмечают, что изменение напряжения в розетках с 220 вольт не повлияет на объем потребления электроэнергии. Ведь расчет, как и раньше, осуществляется по количеству потребленных киловатт-часов, что фиксирует счетчик.

Этот показатель зависит исключительно от мощности приборов, а не от уровня напряжения. Так что переход на 230 вольт не ударит по кошелькам украинцев.

Напомним, по информации НКРЭКУ, одновременно с переходом на новый стандарт с 1 июля 2025 года в Украине начинают действовать европейские требования к качеству электроснабжения, в частности — переход на номинальные параметры 230/400 В.

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