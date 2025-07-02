Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Чи мають право військовослужбовці їздити без посвідчення водія: коментує юрист
Пояснюємо
Пояснюємо
Марина Терюханова, редакторка стрічки
3 хв.

Перехід на 230 вольт: чи зміняться рахунки українців за електроенергію

перехід на 230 вольт
Фото: Pexels

Із 1 липня 2025 року в Україні змінили стандарт напруги в електромережах — тепер замість 220 В використовується номінальна напруга 230 В. 

Чи зросте платіжка за світло після переходу на 230 вольт, читайте в нашому матеріалі. 

Що буде з технікою при переході на 230 вольт

У АТ Харківобленерго зазначають, що новий стандарт передбачає допустимі коливання в діапазоні від 207 до 253 В. Перехід на 230 вольт в Україні відбувся в межах адаптації української енергосистеми до загальноєвропейських норм.

Зараз дивляться

Хвилюватися не варто, адже більшість сучасної техніки, випущеної за останні 10–15 років, уже спроєктована для стабільної роботи в межах напруги 210–240 вольт.

Такий діапазон є поширеним серед виробників, адже дозволяє уніфікувати пристрої для різних країн і враховувати природні коливання в електромережах. 

Для додаткового захисту побутової техніки, особливо чутливої, варто використовувати стабілізатори напруги.

Це простий, доступний і надійний спосіб покращити якість електроживлення та вберегти обладнання від перепадів напруги, які можуть виникати, зокрема, внаслідок ворожих обстрілів.

Перехід на 230 вольт: чи зросте платіжка за світло 

У Харківобленерго також наголошують, що зміна напруги в розетках з 220 вольт не позначиться на обсязі споживанні електроенергії. Адже розрахунок, як і раніше, здійснюється за кількістю спожитих кіловат-годин, що фіксує лічильник.

Цей показник залежить виключно від потужності приладів, а не від рівня напруги. Отже, перехід на 230 вольт не вдарить по гаманцях українців. 

Нагадаємо, за інформацією НКРЕКП, одночасно з переходом на новий стандарт із 1 липня 2025 року в Україні починають діяти європейські вимоги до якості електропостачання, зокрема — перехід на номінальні параметри 230/400 В. 

Читайте також
Українці платять половину ринкової ціни за електроенергію і газ – МВФ
МВФ

Пов'язані теми:

електроенергіяТехніка для дому
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь