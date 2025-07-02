Перехід на 230 вольт: чи зміняться рахунки українців за електроенергію

Із 1 липня 2025 року в Україні змінили стандарт напруги в електромережах — тепер замість 220 В використовується номінальна напруга 230 В.

Чи зросте платіжка за світло після переходу на 230 вольт, читайте в нашому матеріалі.

Що буде з технікою при переході на 230 вольт

У АТ Харківобленерго зазначають, що новий стандарт передбачає допустимі коливання в діапазоні від 207 до 253 В. Перехід на 230 вольт в Україні відбувся в межах адаптації української енергосистеми до загальноєвропейських норм.

Зараз дивляться

Хвилюватися не варто, адже більшість сучасної техніки, випущеної за останні 10–15 років, уже спроєктована для стабільної роботи в межах напруги 210–240 вольт.

Такий діапазон є поширеним серед виробників, адже дозволяє уніфікувати пристрої для різних країн і враховувати природні коливання в електромережах.

Для додаткового захисту побутової техніки, особливо чутливої, варто використовувати стабілізатори напруги.

Це простий, доступний і надійний спосіб покращити якість електроживлення та вберегти обладнання від перепадів напруги, які можуть виникати, зокрема, внаслідок ворожих обстрілів.

Перехід на 230 вольт: чи зросте платіжка за світло

У Харківобленерго також наголошують, що зміна напруги в розетках з 220 вольт не позначиться на обсязі споживанні електроенергії. Адже розрахунок, як і раніше, здійснюється за кількістю спожитих кіловат-годин, що фіксує лічильник.

Цей показник залежить виключно від потужності приладів, а не від рівня напруги. Отже, перехід на 230 вольт не вдарить по гаманцях українців.

Нагадаємо, за інформацією НКРЕКП, одночасно з переходом на новий стандарт із 1 липня 2025 року в Україні починають діяти європейські вимоги до якості електропостачання, зокрема — перехід на номінальні параметри 230/400 В.

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