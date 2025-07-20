Цены на продукты в Украине 2025: когда снизятся и что подорожало больше всего

В июне 2025 года в Украине зафиксировали резкий рост цен на основные продукты питания.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире телемарафона Єдині новини объяснил причины скачка цен на продукты в Украине.

Госстат зафиксировал резкий рост цен на овощи, фрукты, яйца и муку

По данным Государственной службы статистики, за год яблоки подорожали почти на 200%, белокочанная капуста — в 2,5 раза, значительно выросла стоимость моркови, яиц, муки, подсолнечного масла, мяса.

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В целом продуктовая инфляция ускорилась более чем на 23% в годовом измерении. То есть, несмотря на замедление общего индекса потребительских цен, продовольственные товары и дальше существенно дорожают.

Почему яблоки дороже бананов

Резкий рост цены на яблоки экономисты объясняют сезонностью и дефицитом прошлогоднего урожая.

— Банан — это тропическая трава, которая плодоносит круглый год. А яблоко имеет четкий сезон созревания — раз в год. Когда мы приближаемся к новому урожаю, предложение уменьшается, и цена растет, — объясняет Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Почему взлетела цена на капусту

Особенно стремительно подорожала белокочанная капуста. По словам эксперта, речь идет о поздних сортах, которые хранятся дольше.

— Белокочанная капуста — это поздний сорт, который хорошо хранится. Сегодня она стоит по 100 грн/кг. А молодая капуста, которую мы уже видим на прилавках, значительно дешевле. Чем ближе к сбору нового урожая — тем цена ниже, — объясняет Пендзин.

Продуктовая инфляция: что произошло с ценами

Эксперт отмечает, что главная причина такого скачка цен — неурожайный 2024 год.

— В 2023 году продуктовые цены выросли лишь на 4,5%. Но 2024-й стал критическим — из-за засухи, аномальной жары и провальных урожаев. Мы — аграрная страна, поэтому цены очень чувствительны к объемам производства, — говорит Пендзин.

В то же время, есть надежда, что 2025 год будет более урожайным. Согласно оценкам зерновой ассоциации, урожайность зерновых вырастет на 7%, а ситуация с овощами — стабилизируется.

Борщевой набор: стоит ли ждать снижения цен

Цены на традиционный набор овощей для борща также остаются высокими.

— В июне 2024 года борщевой набор стоил около 155 грн. Сегодня — уже около 192 грн. Цены начнут снижаться ближе к сентябрю, когда стартует сбор поздних овощей, — отмечает эксперт.

Подешевеют ли арбузы

Сезон бахчевых только начинается. По прогнозам, цены будут выше, чем в прошлом году.

— Арбузы еще дорогие. В августе ожидаем, что они будут стоить 12-15 грн/кг — дороже, чем в прошлом году, но в пределах доступности, — прогнозирует Пендзин.

Консервация: когда выгодно закупать овощи и фрукты

Из-за смещения сезона из-за холодной весны, пик самых низких цен на овощи и фрукты придется на конец августа.

— В конце августа — лучшее время для консервации. Именно тогда в городских условиях закупать овощи будет удобнее и дешевле всего, — отмечает экономист.

Что может подешеветь в ближайшее время

— Должны подешеветь все овощи — морковь, свекла, капуста, лук, томаты. Август традиционно дает самые низкие цены года, — заключает Пендзин.

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