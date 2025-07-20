Ціни на продукти в Україні 2025: коли знизяться і що подорожчало найбільше

У червні 2025 року в Україні зафіксували різке зростання цін на основні продукти харчування.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому ефірі телемарафону Єдині новини пояснив причини стрибка цін на продукти в Україні.

Держстат зафіксував різке зростання цін на овочі, фрукти, яйця та борошно

За даними Державної служби статистики, за рік яблука подорожчали майже на 200%, білокачанна капуста — у 2,5 раза, значно зросла вартість моркви, яєць, борошна, соняшникової олії, м’яса.

Зараз дивляться

Загалом продуктова інфляція прискорилася на понад 23% у річному вимірі. Тобто, попри сповільнення загального індексу споживчих цін, продовольчі товари й далі суттєво дорожчають.

Чому яблука дорожчі за банани

Різке зростання ціни на яблука економісти пояснюють сезонністю та дефіцитом минулорічного врожаю.

— Банан — це тропічна трава, яка плодоносить увесь рік. А яблуко має чіткий сезон дозрівання — раз на рік. Коли ми наближаємося до нового врожаю, пропозиція зменшується, і ціна зростає, — пояснює Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Чому злетіла ціна на капусту

Особливо стрімко подорожчала білокачанна капуста. За словами експерта, мова йде про пізні сорти, які зберігаються довше.

— Білокачанна капуста — це пізній сорт, який добре зберігається. Сьогодні вона коштує по 100 грн/кг. А молода капуста, яку ми вже бачимо на прилавках, значно дешевша. Чим ближче до збору нового врожаю — тим ціна нижча, — пояснює Пендзин.

Продуктова інфляція: що сталося з цінами

Експерт наголошує, що головна причина такого стрибка цін — неврожайний 2024 рік.

— У 2023 році продуктові ціни зросли лише на 4,5%. Але 2024-й став критичним — через посуху, аномальну спеку й провальні врожаї. Ми — аграрна країна, тому ціни дуже чутливі до обсягів виробництва, — каже Пендзин.

Водночас, є надія, що 2025 рік буде врожайнішим. Згідно з оцінками зернової асоціації, урожайність зернових зросте на 7%, а ситуація з городиною — стабілізується.

Борщовий набір: чи варто чекати зниження цін

Ціни на традиційний набір овочів для борщу також залишаються високими.

— У червні 2024 року борщовий набір коштував близько 155 грн. Сьогодні — вже близько 192 грн. Ціни почнуть знижуватись ближче до вересня, коли стартує збір пізніх овочів, — зазначає експерт.

Чи подешевшають кавуни

Сезон баштанних лише починається. За прогнозами, ціни будуть вищими, ніж торік.

— Кавуни ще дорогі. У серпні очікуємо, що вони коштуватимуть 12–15 грн/кг — дорожче, ніж торік, але в межах доступності, — прогнозує Пендзин.

Консервація: коли вигідно закуповувати овочі та фрукти

Через зміщення сезону через холодну весну, пік найнижчих цін на овочі та фрукти припаде на кінець серпня.

— Наприкінці серпня — найкращий час для консервації. Саме тоді в міських умовах закуповувати овочі буде найзручніше й найдешевше, — зазначає економіст.

Що може подешевшати найближчим часом

— Має подешевшати уся городина — морква, буряк, капуста, цибуля, томати. Серпень традиційно дає найнижчі ціни року, — підсумовує Пендзин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.