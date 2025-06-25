Рост цен на продукты: что больше всего подорожало в Украине

В Украине цены на продовольствие за последний год существенно выросли. В мае 2025 года стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась в среднем на 22% по сравнению с маем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Продовольственная инфляция в Украине: как выросли цены на продукты

В мае 2025 года оптовые цены на промышленную продукцию выросли на 28,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Внутри страны товары подорожали на 30,8%, а за пределами Украины — на 15,1%.

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В сфере производства продуктов питания, напитков и табачных изделий зафиксирован рост цен на 21,9%. В Украине они выросли на 20,2%, а за пределами страны — на 28,3%.

Как выросли цены на продукты:

мясо и мясные продукты стали лидерами подорожания — их стоимость выросла на 21,4%, а внутри страны — даже больше, на 22,5%;

молочные продукты в целом подорожали на 19,2%, а в пределах Украины — на 19,7%;

хлеб и мучные изделия выросли в цене на 17,7%, а за пределами Украины — 21,6%;

напитки подорожали на 9,8%, внутри страны — на 10,2%, за рубежом — 3,1%;

сахар подорожал меньше всего — на 8,6%, но и здесь заметен рост, особенно в пределах Украины — на 9,5%.

Нацбанк ранее сообщал, что за год потребительские цены в Украине выросли почти на 16%. В мае годовая инфляция достигла 15,9%.

Впрочем, регулятор ожидает, что летом инфляция замедлится из-за исчерпания импульса к ускорению.

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