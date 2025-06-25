Рост цен на продукты: что больше всего подорожало в Украине
В Украине цены на продовольствие за последний год существенно выросли. В мае 2025 года стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась в среднем на 22% по сравнению с маем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Продовольственная инфляция в Украине: как выросли цены на продукты
В мае 2025 года оптовые цены на промышленную продукцию выросли на 28,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Внутри страны товары подорожали на 30,8%, а за пределами Украины — на 15,1%.
В сфере производства продуктов питания, напитков и табачных изделий зафиксирован рост цен на 21,9%. В Украине они выросли на 20,2%, а за пределами страны — на 28,3%.
Как выросли цены на продукты:
- мясо и мясные продукты стали лидерами подорожания — их стоимость выросла на 21,4%, а внутри страны — даже больше, на 22,5%;
- молочные продукты в целом подорожали на 19,2%, а в пределах Украины — на 19,7%;
- хлеб и мучные изделия выросли в цене на 17,7%, а за пределами Украины — 21,6%;
- напитки подорожали на 9,8%, внутри страны — на 10,2%, за рубежом — 3,1%;
- сахар подорожал меньше всего — на 8,6%, но и здесь заметен рост, особенно в пределах Украины — на 9,5%.
Нацбанк ранее сообщал, что за год потребительские цены в Украине выросли почти на 16%. В мае годовая инфляция достигла 15,9%.
Впрочем, регулятор ожидает, что летом инфляция замедлится из-за исчерпания импульса к ускорению.