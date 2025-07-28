Украина впервые импортировала азербайджанский газ через Трансбалканский коридор

НАК Нафтогаз Украины заключила первое соглашение о закупке природного газа из Азербайджана с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR.

Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Первая поставка газа из Азербайджана в Украину

Впервые в истории тестовую поставку газа осуществлено Трансбалканским коридором по маршруту Болгария – Румыния – Украина.

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— Эта поставка, хоть и небольшая по объему, имеет стратегическое значение. Она открывает перспективы для долгосрочного партнерства и является еще одним шагом к диверсификации источников энергоснабжения, что укрепляет энергетическую безопасность Украины, — заявил Корецкий.

В марте Нафтогаз Украины и польская компания Orlen подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В рамках этого соглашения был заключен первый контракт на поставку 100 млн куб. м СПГ.

По состоянию на 21 апреля Нафтогаз законтрактовал 1,5 млрд м³ газа.

Из этого объема 800 млн м³ было оперативно импортировано, 400 млн м³ направлено в подземные газохранилища для подготовки к зиме, а 300 млн м³ СПГ закуплено у Orlen.

Для финансирования закупок в первом квартале 2025 года Нафтогаз привлек €430 млн от Европейского банка реконструкции и развития и правительства Норвегии, что позволило приобрести 1 млрд м³ газа.

Компания также ведет переговоры о привлечении €1 млрд для импорта дополнительных 2 млрд м³ газа.

К отопительному сезону 2025/2026 Нафтогаз намерен импортировать до 4,5 млрд м³ газа, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение страны.

Источник : Forbes Украина

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