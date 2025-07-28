Україна вперше імпортувала азербайджанський газ через Трансбалканський коридор

НАК Нафтогаз України уклала першу угоду про закупівлю природного газу з Азербайджану з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до Групи SOCAR.

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Перша поставка газу з Азербайджану до України

Вперше в історії тестову поставку газу здійснено Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – Україна.

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— Ця поставка, хоч і невелика за обсягом, має стратегічне значення. Вона відкриває перспективи для довгострокового партнерства та є ще одним кроком до диверсифікації джерел енергопостачання, що зміцнює енергетичну безпеку України, – заявив Корецький.

У березні Нафтогаз України та польська компанія Orlen підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ).

У рамках цієї угоди було укладено перший контракт на поставку 100 млн куб. м СПГ.

Станом на 21 квітня Нафтогаз законтрактував 1,5 млрд м³ газу.

З цього обсягу 800 млн м³ було оперативно імпортовано, 400 млн м³ спрямовано до підземних газосховищ для підготовки до зими, а 300 млн м³ СПГ закуплено у Orlen.

Для фінансування закупівель у першому кварталі 2025 року Нафтогаз залучив €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії, що дало змогу придбати 1 млрд м³ газу.

Компанія також веде переговори щодо залучення €1 млрд для імпорту додаткових 2 млрд м³ газу.

До опалювального сезону 2025/2026 Нафтогаз має намір імпортувати до 4,5 млрд м³ газу, щоб забезпечити стабільне енергопостачання країни.

Джерело : Forbes Україна

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