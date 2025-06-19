Подготовка к зиме: Нафтогаз хочет привлечь международную помощь для импорта газа

Украина завершила прошлый отопительный сезон с наименьшими за десять лет запасами природного газа.

Чтобы должным образом подготовиться к следующей зиме, Нафтогаз должен закупить значительные объемы ресурса — для этого есть вся необходимая инфраструктура, однако главный вопрос остается финансовым.

Отопительный сезон 2025-2026

В начале июня президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются переговоры с правительством Норвегии по предоставлению Украине либо самого ресурса, либо средств на его закупку.

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Причиной дефицита газа стали атаки на инфраструктуру в зимний период, что затруднило формирование запасов на следующий сезон. Президент также предупредил о возможной нехватке газа осенью и зимой 2025-2026 годов.

Правительство ранее отмечало, что во время зимы 2023–2024 годов Украина обошлась без импорта газа, благодаря собственной добыче, теплому климату и сокращению потребления — в частности из-за потери крупных промышленных предприятий.

Однако в этом году страна вышла из отопительного сезона с исторически низким остатком — 5,4 млрд кубометров, из которых только 670 млн активны для отбора.

Остальные 4,7 млрд кубометров – это буферный газ, необходимый для поддержки работы хранилищ.

Согласно оценкам ExPro Consulting, в настоящее время в украинских хранилищах уже накоплено 7 млрд кубометров, а к началу ноября этот объем должен вырасти до минимум 13 млрд кубометров.

Из них 1,3–1,7 млрд будут направлены на производство электроэнергии, как отмечает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Как добавила аналитик ExPro Consulting Дарья Орлова, Нафтогаз активизировал запуск теплоэлектроцентралей, недавно перешедших в его управление.

При этом в балансе потребления газа также учитывается строящаяся или уже введенная в эксплуатацию маневровая генерация для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Правительственные данные свидетельствуют, что в прошлом году было установлено 1 ГВт распределенной генерации (в частности, благодаря ТЭЦ), а в 2025-м планируется еще до 1,5 ГВт — усилиями Нафтогаза, ОГТСУ, Укрзализныци, Укрнафты и других госструктур.

Но реальные объемы могут быть скорректированы с учетом уменьшения спроса.

Откуда Украина будет импортировать газ

Покрывать дефицит газа предполагается за счет импорта. На сегодня пропускная способность украинской газотранспортной системы на границах с ЕС и Молдовой — 66 млн кубометров в сутки.

Больше ресурсов можно завозить через Словакию (42 млн кубов), Венгрию (9,8 млн), Польшу (12,4 млн) и новый маршрут — Трансбалканское направление из Греции (до 3 млн).

Как пояснил аналитик ExPro Михаил Свищо, основными остаются венгерское и польское направления из-за более низкой стоимости доставки.

Польский маршрут открывает доступ к LNG-терминалам на Балтийском море и газу из Норвегии через Baltic Pipe.

С начала года Нафтогаз уже импортировал более 1,5 млрд кубометров газа из Европы, в частности от польской компании Orlen, которая закупает LNG на мировом рынке, а после регазификации передает его через польскую ГТС в Украину.

Орлен берет на себя риски и технические аспекты работы с рынком сжиженного газа.

Нафтогаз поставляет около 100–120 млн кубометров газа в месяц через этого посредника — примерно объем одного LNG-танкера.

В апреле-мае Украина получила два таких объема, третий ожидается в июне.

Стоимость газа на европейских хабах выше, чем в прошлом году — 39 евро за мегаватт-час по состоянию на 16 июня (в 2023 — 32 евро, в 2024 — 35 евро за тот же период).

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