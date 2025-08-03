Еврокомиссия оценит поправки Украины к плану реформ в рамках Ukraine Facility — спикер

Европейская комиссия готова оценить внесенные Украиной поправки в план реформ, необходимых для получения средств Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает Европейская правда.

Еврокомиссия готова оценить поправки Украины

По словам Гийома Мерсье, поправки в план обусловлены объективными обстоятельствами и непосредственно предусмотрены регламентом о механизме финансирования для Украины.

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В 2024 году Совет ЕС в своей оценке Плана Украины опирался на сценарии, согласно которому война должна была закончиться до конца 2024 года. Это был также начальный сценарий, лежавший в основе механизма расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

— Учитывая продолжение (военного) конфликта, было бы понятно, если бы в связи с объективными обстоятельствами было бы решено внести определенные изменения в План, — добавил представитель Гийом Мерсье.

По его словам, Еврокомиссия рассмотрит запрос Украины и после его оценки может предложить Совету ЕС внести изменения в план реформ.

— Мы готовы оценить окончательный вариант предложения о внесении изменений, представленный Украиной”, — сказал Мерсье.

Еврокомиссия готова оценить поправки Киева к плану реформ для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility. В правительстве подчеркнули необходимость актуализировать обязательства.

Теперь до конца сентября новую версию плана должен утвердить Совет ЕС.

Ukraine Facility — программа финансовой поддержки Украины от ЕС на €50 млрд в 2024-2027 годах, которые направляются на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в течение 2025 года Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования.

Источник : Європейська правда

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