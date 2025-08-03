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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Єврокомісія оцінить поправки України до плану реформ в рамках Ukraine Facility — речник

ЄС
Фото: Depositphotos

Європейська комісія готова оцінити внесені Україною поправки до плану реформ, необхідних для отримання коштів Євросоюзу у рамках програми Ukraine Facility.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє Європейська правда.

Єврокомісія готова оцінити поправки України

За словами Гійома Мерсьє, поправки до плану обумовлені об’єктивними обставинами і безпосередньо передбачені регламентом про механізм фінансування для України.

Зараз дивляться

У 2024 році Рада ЄС у своїй оцінці Плану України спиралася на сценарії, згідно з яким війна мала закінчитися до кінця 2024 року. Це був також початковий сценарій, що лежав в основі механізму розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

– З огляду на продовження (військового) конфлікту, було б зрозуміло, якби у зв’язку з об’єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до Плану, – додав речник Гійом Мерсьє.

За його словами, Єврокомісія розгляне запит України і після його оцінки може запропонувати Раді ЄС внести зміни до плану реформ.

– Ми готові оцінити остаточний варіант пропозиції про внесення змін, поданий Україною”, – сказав Мерсьє.

Єврокомісія готова оцінити поправки Києва до плану реформ для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility. В уряді наголосили на необхідності актуалізувати зобовʼязання.

Тепер до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

Ukraine Facility — програма фінансової підтримки України від ЄС на €50 млрд у 2024-2027 роках, які спрямовуються на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

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Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що протягом 2025 року Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування.

Джерело: Європейська правда

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