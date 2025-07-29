Кабмин планирует привлечь $39 млрд внешней помощи в 2025 году — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в течение 2025 года правительство планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования. Об этом она сообщила в эфире телемарафона Єдині новини.

Внешнее финансирование

— В этом году мы планируем, как правительство, привлечь $39 млрд внешнего финансирования. Это только на 2025 год. И конечно, мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году. Если мы говорим об августе, то все запланированные платежи поступят вовремя, — сказала Свириденко.

Она подчеркнула, что нынешнее положение дел с внешним финансированием находится под полным контролем.

— Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме, — заверила глава правительства.

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Свириденко напомнила, что в рамках программы поддержки Евросоюза Ukraine Facility Украина уже получила €12,5 млрд. Для продолжения финансирования страна должна выполнять определенные индикаторы, направленные на внедрение реформ в различных сферах. По словам премьера, в первом квартале из 16 запланированных индикаторов удалось реализовать 14.

— Последний индикатор, который мы выполняли, это была реформа АРМА. Президент подписал закон по выполнению этого индикатора. Мы, как государство, получили $560 млн. Это маленький пример того, как работает эта система, — отметила премьер.

Еще два индикатора, по ее словам, находятся на финальной стадии реализации. Речь идет о принятии во втором чтении законопроекта о децентрализации и расширении штата Высшего антикоррупционного суда. Конкурс на отбор новых судей пока продолжается.

Кроме того, правительство ожидает, что Верховная Рада на ближайших заседаниях рассмотрит изменения в государственный бюджет, которые позволят полностью обеспечить потребности сектора обороны.

— Мы планируем добавить более 400 млрд грн, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны, — добавила глава правительства.

Развитие протезирования в Украине

Свириденко рассказала, что сразу после назначения правительство обозначило ключевые приоритеты — человек, безопасность, экономическое развитие и восстановление.

— В социальной политике для нас один из приоритетов — достоинство человека и обеспечение протезирования. Это одно из первых моих совещаний. Вопрос для нас — понять, каким образом нужно улучшить эту услугу, чтобы каждый, кто в ней нуждается — и военный, и гражданский — получил качественный протез, — рассказала премьер.

Правительство стремится увеличить количество украинских производителей протезов. В частности, планируется запуск грантов на производство бионических протезов. Уже проведены встречи со специалистами отрасли, представителями реабилитационных центров и производителями.

Свириденко признала, что многие граждане вынуждены долго ждать протезирования или сталкиваются с некачественными услугами.

Производство вооружения защита бизнеса

Одним из первых решений правительства также стала инициатива масштабировать украинское производство вооружения. Премьер-министр сообщила о начале грантовых конкурсов для стимулирования производства взрывчатых веществ.

— Цель — все, от оборудования до химии, должно быть произведено в Украине, — подчеркнула она.

Для защиты бизнеса правительство ввело мораторий на проверки со стороны правоохранительных органов.

— Мы ожидаем, что мораторий будет работать безупречно, и бизнес сосредоточится на развитии собственного дела и трудоустройстве людей. Конечно, мы понимаем, что бизнес ожидает от правительства шагов по дерегуляции. Вместе с коллегами мы начали аудит бюрократических процедур, чтобы определить, что будет отменено, ликвидировано или переведено в цифровой формат, — сообщила Свириденко.

По ее словам, главная задача — уменьшить бюрократию и определить резервы для переориентации средств на нужды обороны.

Отдельное внимание премьер уделила санкционной политике в отношении России. Она подтвердила, что правительство работает над синхронизацией 18-го пакета санкций ЕС.

— Завтра у нас новое заседание правительства. Готовимся, будут вопросы, связанные с увеличением собственного производства, поддержкой ветеранов, — подытожила премьер.

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