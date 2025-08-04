Кабмин начал конкурс на должность главы Гостаможслужбы — Свириденко

Правительство Украины начало открытый конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины как часть процесса перезагрузки таможни по европейским стандартам.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Международные эксперты помогут выбрать нового руководителя таможни

По ее словам, открытый конкурс является важным этапом в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам.

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В состав конкурсной комиссии вошли как представители Украины, так и международные эксперты по антикоррупционным и таможенным вопросам.

От Украины в комиссию вошли:

Андрей Ерашов — руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей,

Дмитрий Олейник — председатель Совета Федерации работодателей Украины,

Олег Тымкив — директор по развитию бизнеса аудиторской фирмы Моор Стивенс.

Международную часть комиссии представляют:

Арунас Адоменас — таможенный атташе Литвы при ЕС и эксперт по таможенной политике,

Дэвид Бернстайн — эксперт по вопросам управления и институциональных реформ,

Кунио Микурия — международный эксперт по таможенной политике и организационному лидерству.

Параллельно правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни, которая является одним из ключевых направлений Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет.

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