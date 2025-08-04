Кабмін розпочав конкурс на посаду голови Держмитслужби – Свириденко

Уряд України розпочав відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби України як частину процесу перезавантаження митниці за європейськими стандартами.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Міжнародні експерти допоможуть обрати нового керівника митниці

За її словами, відкритий конкурс є важливим етапом у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами.

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До складу конкурсної комісії увійшли як представники України, так і міжнародні експерти з антикорупційного та митного напрямів.

Від України до комісії увійшли:

Андрій Єрашов – керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців,

Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України,

Олег Тимків – директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми Моор Стівенс.

Міжнародну частину комісії представляють:

Арунас Адоменас – митний аташе Литви при ЄС та експерт з митної політики,

Девід Бернстайн – експерт з питань врядування та інституційних реформ,

Куніо Мікурія – міжнародний експерт з митної політики та організаційного лідерства.

Паралельно уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці, що є одним із ключових напрямів Національної стратегії доходів до 2030 року.

Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та забезпечити стабільні надходження до державного бюджету.

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