Кабмін розпочав конкурс на посаду голови Держмитслужби – Свириденко
Уряд України розпочав відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби України як частину процесу перезавантаження митниці за європейськими стандартами.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Міжнародні експерти допоможуть обрати нового керівника митниці
За її словами, відкритий конкурс є важливим етапом у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами.
До складу конкурсної комісії увійшли як представники України, так і міжнародні експерти з антикорупційного та митного напрямів.
Від України до комісії увійшли:
- Андрій Єрашов – керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців,
- Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України,
- Олег Тимків – директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми Моор Стівенс.
Міжнародну частину комісії представляють:
- Арунас Адоменас – митний аташе Литви при ЄС та експерт з митної політики,
- Девід Бернстайн – експерт з питань врядування та інституційних реформ,
- Куніо Мікурія – міжнародний експерт з митної політики та організаційного лідерства.
Паралельно уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці, що є одним із ключових напрямів Національної стратегії доходів до 2030 року.
Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та забезпечити стабільні надходження до державного бюджету.