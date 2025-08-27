Правительство расширило действие программы єВідновлення для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказали, что изменилось в программе єВідновлення для ВПЛ.

Программа єВідновлення: что изменится

— Расширяем программу єВідновлення. Внутренне перемещенные лица, потерявшие жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства — до 2 млн грн на одного человека или семью, — рассказала Свириденко.

Сначала программой смогут воспользоваться переселенцы со статусом участника боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью, полученной в результате войны.

Подать заявку на жилищный ваучер сначала можно будет в мобильном приложении Дія, а затем — в ЦНАПах и нотариусах.

Программа начнет действовать через два месяца после обнародования постановления, отметила премьер-министр.

Как расширена программа єВідновлення

Переселенцы получат компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, рассказал Кулеба, а уже сейчас почти 7 тыс. семей ВПЛ получили выплаты на сумму около 9,2 млрд грн.

По его словам, также появилась услуга восстановления на собственной земле. Первые 632 семьи получили транш на 775 млн грн для восстановления жилья.

В то же время недавно стартовала новая возможность — дистанционное обследование жилья как в зонах боевых действий, так и на территориях с риском их проведения.

Как отметил Кулеба, это дает шанс людям, которые не могут обеспечить физический доступ к дому, пройти оценку удаленно.

