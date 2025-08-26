Кабинет министров 26 августа принял решение продлить еще на полгода (до февраля 2026 года) выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), относящихся к наиболее уязвимым категориям.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Выплаты для ВПЛ продлены: что известно

Финансовая помощь и в дальнейшем будет предоставляться:

Сейчас смотрят

людям с инвалидностью I-III группы;

семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся);

семьям, в составе которых есть только нетрудоспособные лица.

Кабмин также предусмотрел новые условия для переселенцев, обращающихся за помощью.

В частности, наличие более 100 тыс. грн на депозитном счете больше не станет основанием для отказа в выплатах детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также тем, кто временно проживает у родственников, знакомых, в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Кроме того, если трудоспособное лицо осталось без работы, но в течение шести месяцев после прекращения помощи зарегистрировалось в центре занятости как безработное или устроилось на работу, выплаты ему возобновляются.

С 1 ноября 2023 года помощь назначается на полгода семье, которая впервые подает заявление, и выплачивается ежемесячно одному из ее членов из расчета на каждого члена семьи.

Размер выплаты составляет 3 тис. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тис. грн для других категорий.

Напомним, Украина совместно с Всемирным банком обсуждают запуск новой программы, которая позволит переселенцам с временно оккупированных территорий приобрести новое жилье вместо утраченного.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.