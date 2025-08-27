Уряд розширив дію програми єВідновлення для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповіли, що змінилося у програмі єВідновлення для ВПО.

Програма єВідновлення: що зміниться

– Розширюємо програму єВідновлення. Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до 2 млн грн на одну людину або родину, – розповіла Свириденко.

Спочатку програмою зможуть скористатися переселенці зі статусом учасника бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Подати заявку на житловий ваучер спершу можна буде у мобільному додатку Дія, а згодом – у ЦНАПах та нотаріусів.

Програма почне діяти через два місяці після оприлюднення постанови, зазначила прем’єр-міністр.

Як розширено програму єВідновлення

Переселенці отримають компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, розповів Кулеба, а вже зараз майже 7 тис. родин ВПО отримали виплати на суму близько 9,2 млрд грн.

За його словами, також з’явилася послуга відбудови на власній землі. Перші 632 родини отримали транш на 775 млн грн для відновлення житла.

Водночас нещодавно стартувала нова можливість – дистанційне обстеження житла як у зонах бойових дій, так і на територіях із ризиком їхнього проведення.

Як зазначив Кулеба, це дає шанс людям, котрі не можуть забезпечити фізичний доступ до будинку, пройти оцінку віддалено.

