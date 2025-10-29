Национальный банк Украины в ответе на запрос LIGA.net, опроверг информацию, которая в последние недели активно распространялась в соцсетях, телеграм-каналах и некоторых СМИ о якобы новых правилах проведения платежных операций с 1 октября.

В этих сообщениях утверждалось, что банки якобы должны получать полные персональные данные клиентов, а неполные реквизиты могут стать причиной задержки или возврата платежа. Некоторые СМИ утверждали, что операции свыше 30 тысяч гривен в месяц автоматически попадают под проверку, а свыше 400 тысяч гривен — под обязательный контроль с требованием документов о происхождении средств.

В НБУ подчеркнули, что никаких новых правил с 1 октября не вводилось, а распространенная информация не соответствует действительности. Вероятно, эти слухи связаны с проектом постановления, который Нацбанк обнародовал еще в марте 2025 года для общественного обсуждения. Этот документ касался повышения прозрачности платежных операций и защиты прав пользователей платежных услуг, но он не вступил в силу.

Но банки в Украине имеют право заблокировать карту клиента и обратиться к нему за объяснениями. Это может произойти из-за разных причин, например, из-за нетипичных операций, не отвечающих финансовым возможностям клиента. Почему банк может заблокировать карту – читайте в материале.

Почему банк может заблокировать карту и что с этим делать

Адвокат Богдан Янкив утверждает, что, заблокировав вашу карту, банк должен проверить две вещи. Во-первых, занимаетесь ли вы законной деятельностью, а во-вторых – платите ли вы налоги со своих доходов. В таком случае, по мнению эксперта, переписываться с чат-поддержкой нет смысла. Она ведь не принимает решений.

Следует готовить письмо-рассказ о своей деятельности, которую подают сразу в юридический департамент.

Там решают, разблокировать вас или нет. В ответном письме нужно рассказать о себе (есть ли у вас ФЛП, возможно, вам поступали средства в подарок на день рождения и т. д.). Также вам нужно предоставить банку свидетельство о регистрации.

Почему банк может заблокировать карту: самые распространенные причины

Чаще всего банки блокируют карты по следующим причинам:

компрометация данных или реквизитов платежной карты;

нетипичные операции по карте;

перечисление или зачисление средств непонятного происхождения;

невыполнение клиентом обязательств перед банком или нарушение условий договора банковского обслуживания;

проведение клиентом финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию или деятельности клиента.

Что говорят банкиры

По словам специалиста Глобус Банка Анны Довгальской, подобные случаи обычно не являются проявлением самодеятельности банков, а результатом автоматической работы систем безопасности, которые реагируют на потенциально рискованные действия пользователей.

Специалист отмечает, что причиной блокировки может быть как срабатывание технических алгоритмов, так и анализ поведения клиента. Алгоритмы мониторинга могут проверять поле назначения платежа, обращая внимание на слова, которые система распознает как подозрительные или связанные с рисковыми операциями.

Вместе с тем, по словам Довгальской, текст в назначении платежа не является главным фактором проверки. Значительно большую роль играют поведенческие показатели: нетипичная активность пользователя, слишком частые или крупные переводы, а также резкое изменение финансовых привычек. Эксперт подчеркивает, что именно по таким алгоритмам системы безопасности банков чаще всего определяют потенциально подозрительные транзакции, которые могут привести к временной блокировке карты.

