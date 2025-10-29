Національний банк України у відповіді на запит LIGA.net, спростував інформацію, яка останніми тижнями активно поширювалася у соцмережах, телеграм-каналах і деяких медіа щодо нібито нових правил проведення платіжних операцій з 1 жовтня.

У цих повідомленнях стверджувалося, що банки начебто мають отримувати повні персональні дані клієнтів, а неповні реквізити можуть стати причиною затримки або повернення платежу. Деякі медіа стверджували, що операції понад 30 тисяч гривень на місяць автоматично потрапляють під перевірку, а понад 400 тисяч гривень — під обов’язковий контроль із вимогою документів про походження коштів.

У НБУ наголосили, що жодних нових правил з 1 жовтня не вводилося, а поширена інформація не відповідає дійсності. Ймовірно, ці чутки пов’язані з проєктом постанови, який Нацбанк оприлюднив ще у березні 2025 року для громадського обговорення. Той документ стосувався підвищення прозорості платіжних операцій та захисту прав користувачів платіжних послуг, але він не набув чинності.

Але банки в Україні мають право заблокувати картку клієнта та звернутися до нього за поясненнями. Це може відбутися з різних причин, наприклад, через нетипові операції, які не відповідають фінансовим можливостям клієнта. Чому банк може заблокувати картку – читайте в матеріалі.

Чому банк може заблокувати картку та що з цим робити

Адвокат Богдан Янків стверджує, що, заблокувавши вашу картку, банк має перевірити дві речі. По-перше, чи займаєтесь ви законною діяльністю, а по-друге – чи платите ви податки зі своїх доходів. У такому разі, на думку експерта, переписуватися з чат-підтримкою немає сенсу. Адже вона не ухвалює рішень.

Варто готувати лист-розповідь про свою діяльність, яку подають одразу в юридичний департамент.

Саме там вирішують, розблоковувати вас чи ні. В листі-відповіді потрібно розповісти про себе (чи є у вас ФОП, чи, можливо, вам надходили кошти в подарунок на день народження тощо). Також вам потрібно надати банку свідоцтво про реєстрацію.

Чому банк може заблокувати картку: найпоширеніші причини

Найчастіше банки блокують картки через такі причини:

компрометація даних або реквізитів платіжної картки;

нетипові операції на картці;

перерахування або зарахування коштів незрозумілого походження;

невиконання клієнтом зобов’язань перед банком або порушення умов договору банківського обслуговування;

проведення клієнтом фінансових операцій, які не відповідають фінансовому стану або діяльності клієнта.

Що кажуть банкіри

За словами фахівчині Глобус Банку Анни Довгальської, подібні випадки зазвичай не є проявом самодіяльності банків, а результатом автоматичної роботи систем безпеки, які реагують на потенційно ризикові дії користувачів.

Фахівчиня зазначає, що причиною блокування може бути як спрацювання технічних алгоритмів, так і аналіз поведінки клієнта. Алгоритми моніторингу можуть перевіряти поле призначення платежу, звертаючи увагу на слова, які система розпізнає як підозрілі або пов’язані з ризиковими операціями.

Разом із тим, за словами Довгальської, текст у призначенні платежу не є головним чинником перевірки. Значно більшу роль відіграють поведінкові показники: нетипова активність користувача, надто часті або великі перекази, а також різка зміна фінансових звичок. Експертка підкреслює, що саме за такими алгоритмами системи безпеки банків найчастіше визначають потенційно підозрілі транзакції, які можуть призвести до тимчасового блокування картки.

