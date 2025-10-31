Сейчас официальный курс доллара составляет 41,97 грн. Это значение существенно отличается от курса, зафиксированного в начале месяца, когда 1 октября он равнялся 41,14 грн.

Такое заметное падение гривны и ее ослабление в значительной степени вызваны активными разговорами и дискуссиями о необходимости дальнейшей девальвации гривны.

О том, возможна ли девальвация гривны, мы поговорили с руководителем Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным и узнали позицию других специалистов.

Что будет с гривной и стоит ли ожидать девальвации

По словам инвестиционного аналитика Сергея Фурсы, волна беспокойства относительно будущего курса гривны возникла после публикации материала о якобы требовании МВФ к Нацбанку девальвировать украинскую валюту. Эта новость спровоцировала резкий рост курса доллара — до уровня около 42 гривен, чего не наблюдалось уже длительное время. Об этом он рассказал в своем посте на Facebook.

Однако, как объясняет Фурса, такое движение курса произошло “на пустом месте”. МВФ действительно не впервые говорит о девальвации гривны, однако эта позиция остается неизменной уже более года. Фонд считает, что чрезмерно фиксированный курс может создавать риски для экономики, а умеренное ослабление гривны помогло бы легче финансировать бюджет, ведь международная помощь в долларах конвертировалась бы в большую сумму гривневых поступлений.

В то же время Национальный банк Украины не спешит идти на уступки. По мнению НБУ, девальвация гривны вызовет дополнительное давление на цены и может ускорить инфляцию. Кроме того, гривна уже постепенно слабеет по отношению к евро, ведь доллар, к которому она фактически привязана, теряет позиции. А для Украины, чья внешняя торговля в основном ориентирована на Европу, именно соотношение гривны к евро является решающим.

Еще один аргумент сторонников девальвации — торговый дефицит, который в этом году стал рекордным. Украина импортирует значительно больше, чем экспортирует. Но, как отмечает Фурса, в нынешних условиях обесценивание гривны не поможет сократить дефицит, ведь большая часть импорта — это товары военного и энергетического назначения, спрос на которые не зависит от курса.

По мнению эксперта, повлиять на ситуацию могли бы налоговые изменения, в частности ограничение льгот на импорт. Ведь во время войны выглядит нелогичным льготный ввоз электромобилей или необлагаемые налогом покупки из Китая, которые фактически стимулируют иностранных производителей вместо поддержки украинского бизнеса.

Несмотря на пожелания МВФ, окончательное решение по курсу остается за Национальным банком Украины. И пока у него есть достаточно валютных резервов, давить на регулятора никто не будет. По прогнозам, резервы будут только расти в ближайшие годы, если Украина получит стабильное финансирование от партнеров.

Таким образом, подытоживает Сергей Фурса, НБУ не планирует резких шагов, и политика управляемого курса будет продолжаться. А значит, девальвация гривны в ближайшей перспективе маловероятна — по крайней мере при условии стабильных поступлений внешней помощи.

Возможные последствия девальвации гривны

Экономист Олег Пендзин в комментарии Фактам ICTV проанализировал финансовую ситуацию Украины, подчеркнув связь между курсом гривны и социальными обязательствами.

По его словам, поскольку макрофинансовая помощь поступает в долларах и евро, а социальные выплаты производятся в национальной валюте, ослабление курса гривны фактически облегчает Министерству финансов выполнение этих обязательств, поскольку для покрытия расходов требуется меньше иностранной валюты.

Пендзин объяснил позицию Международного валютного фонда (МВФ) по валютному курсу.

— Сейчас дефицит украинского бюджета составляет около $45 миллиардов. Если повысить обменный курс, например, до 50 гривен за доллар, потребность в финансировании может уменьшиться до $40 миллиардов, — отметил Олег Пендзин.

В то же время, по словам экономиста, МВФ, как и Национальный банк Украины (НБУ), осознает, что обесценивание гривны неизбежно приведет к росту инфляции.

Поскольку сдерживание инфляции является одной из главных задач НБУ, экономист сомневается в целесообразности существенного дальнейшего обесценивания гривны, превышающего показатель в 45,7 гривны за доллар, заложенный в основу бюджетного проекта на 2026 год.

Экономист также подчеркнул торговый дисбаланс. Он отметил, что сейчас Украина значительно больше покупает, чем продает, и этому есть несколько объективных причин:

По его словам, текущий торговый дисбаланс не является чем-то необычным в военных условиях. Украина вынуждена закупать за рубежом военную технику и другое необходимое оборудование, а это требует значительных валютных затрат.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения существенно изменился внутренний спрос — появилась потребность в товарах, которые раньше почти не пользовались спросом. Поэтому нужна валюта.

Он добавил, что пока Украина продолжает получать макрофинансовую помощь в валюте, серьезных рисков для экономической стабильности нет. Золотовалютные резервы пополняются благодаря внешнему финансированию, в частности поддержке со стороны Европейского Союза.

— Чтобы делать какие-либо прогнозы относительно возможной девальвации гривны, стоит вспомнить события 2022 года, когда доллар стремительно подорожал с 24 до 36 гривен. Именно тогда многие украинцы почувствовали существенное снижение уровня жизни, а инфляция резко выросла. Поэтому, по моему мнению, правительство вряд ли рискнет допустить повторение подобной ситуации, — подчеркнул экономист.

Дискуссии с международными партнерами, безусловно, будут продолжаться, но главной задачей власти остается сдерживание инфляции и предотвращение резкого роста цен.

