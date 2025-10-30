Сейчас на формирование цены аренды жилья влияет не только качество ремонта или расположение возле метро. Значение имеет и близость к объектам критической инфраструктуры.

Фактор безопасности стал одним из ключевых критериев при выборе квартиры, ведь арендаторы все чаще избегают районов, где риск обстрелов или перебоев с электроэнергией выше. Такая тенденция сейчас определяет ситуацию на рынке аренды не только в столице, но и по всей стране.

Почему продолжает дорожать аренда квартир в Киеве, читайте в нашем материале.

Киев: почему растет стоимость аренды квартир

Несмотря на военные реалии, Киев остается городом, куда стремятся переехать тысячи украинцев. Однако динамика рынка за последний год показывает интересную картину, ведь цены на аренду поднялись примерно на 4–5%, тогда как общий спрос снизился.

Согласно аналитике сервиса OLX Недвижимость, за год — с сентября 2024 по сентябрь 2025 — ситуация на рынке аренды в Киеве заметно изменилась. Несмотря на общее снижение спроса, в большинстве районов столицы зафиксирован рост цен на жилье.

Наибольшее подорожание наблюдается в Голосеевском районе, где стоимость аренды выросла почти на 20%.

На втором месте по темпам роста — Подольский район, где цены поднялись на 13,8%. Более того, это единственный район, где спрос даже вырос — на 3,9%, что выделяет его среди других локаций столицы.

Немного меньше, но все же заметно выросли цены в Оболонском (+8,8%), Святошинском (+7,1%), Дарницком (+5,9%) и Деснянском (+5,5%) районах. При этом во всех них спрос снизился от 10 до 25 процентов.

Наименьшие изменения зафиксированы в центральных районах. В Печерском жилье подорожало лишь на 1%. В Шевченковском районе рост составил менее 1%.

Есть и районы, где аренда даже подешевела. В Соломенском стоимость упала на 5%, а в Днепровском цены остались без изменений. В то же время именно в этих районах спрос сократился наиболее заметно — более чем на 20%.

Впрочем, общий интерес к аренде жилья в Киеве продолжает снижаться. Причинами этого могут быть как рост рисков безопасности, так и рекомендации властей временно покидать крупные города на время отопительного сезона.

Почему не падает стоимость аренды квартиры в Киеве: мнение экономиста

Мы поинтересовались у экономиста, руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, почему в Киеве растет стоимость аренды жилья. По его словам, говорить о существенном подорожании не стоит.

— Небольшой рост стоимости аренды квартир в Киеве действительно наблюдался в сентябре, однако он связан прежде всего с сезонным фактором — возвращением студентов в столицу после летних каникул, — подчеркнул экономист.

В этот период традиционно растет спрос на арендуемое жилье, поэтому риелторы и владельцы квартир воспользовались случаем, чтобы немного поднять цены. В то же время эксперт подчеркнул, что общая динамика стоимости аренды в настоящее время остается стабильной.

— Если сравнить цены в сентябре и на конец октября, то подорожания аренды квартир в Киеве не произошло. В то же время сумма, которую арендаторам приходится тратить на жилье, все же растет — но прежде всего из-за увеличения расходов на коммунальные услуги, — подчеркнул эксперт.

В Киеве стало прохладнее, поэтому многие жители пользуются обогревателями, что приводит к более высоким счетам за электроэнергию. Таким образом, финансовая нагрузка на арендаторов повышается не из-за арендной платы, а из-за роста сумм в платежках за коммунальные услуги.

В то же время эксперт подчеркнул, что суммы арендной платы, указанные в объявлениях, обычно выставляют с запасом, чтобы оставить возможность для торга. Соответственно, реальная стоимость аренды может отличаться от тех цен, которые мы видим на платформах с объявлениями.

Ведь на рынок в первую очередь влияет уровень спроса: если он снижается, становится меньше потенциальных арендаторов, поэтому владельцам жилья и риелторам приходится подстраиваться под ситуацию и даже снижать цены.

