В 2026 году в Украине перевозка пассажиров сверх установленной нормы является нарушением правил дорожного движения.

Количество пассажиров, которое разрешено перевозить в легковом автомобиле, определяется техническими характеристиками транспортного средства и количеством предусмотренных мест для сидения.

Какой будет штраф за лишнего пассажира в легковом автомобиле и когда накладывается — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда накладывается штраф за лишнего пассажира в автомобиле

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что превышение максимально допустимого количества пассажиров в легковом автомобиле является нарушением правил дорожного движения и может привести к ответственности, то есть наложению штрафа.

Согласно Правилам дорожного движения Украины (ПДД), количество пассажиров в транспортном средстве не должно превышать количество мест, предусмотренных технической характеристикой автомобиля, то есть количество мест, указанных в техпаспорте.

— Если в вашем автомобиле по документам предусмотрено 5 мест, но вы перевозите 6 человек, это является нарушением. Полиция имеет право остановить вас и выписать штраф, — отметили юристы.

Какой будет штраф, если в машине более 5 человек

Согласно действующему законодательству, перевозка пассажиров сверх нормы влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 грн.

Например, если в легковом автомобиле, рассчитанном на 5 человек (включая водителя), находится 6 человек, это считается нарушением. В таком случае водитель может быть оштрафован на 170 грн.

Кроме превышения количества пассажиров, водитель несет ответственность за то, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. За нарушение данного правила предусмотрен штраф — 510 грн.

Штраф за превышение количества пассажиров и в случае, если перевозка людей осуществляется с особой опасностью (например, в грузовом авто (без соответствующего разрешения) или в прицепе), может быть значительно выше.

В соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), перевозка водителями транспортных средств, работающих как маршрутные такси, пассажиров сверх максимального количества, а также водителями транспортных средств, осуществляющих междугородние или международные перевозки, пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения, влечет за собой наложение штрафа в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть также 170 грн.

Соблюдение этих правил не только поможет избежать штрафов, но и обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

