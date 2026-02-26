Из-за постоянных отключений электроэнергии и неравномерного питания сети не каждый владелец электромобиля имеет возможность зарядить свой автомобиль в обычном режиме. Специальные зарядные станции или точки есть не везде, поэтому водители вынуждены искать альтернативы.

Поэтому в последнее время все чаще можно увидеть, как люди подключают электромобили к удлинителю и питают их прямо от розетки в квартире.

Можно ли заряжать электромобиль из квартиры в Украине, читайте в нашем материале.

Можно ли заряжать электромобиль в многоквартирном доме

В Украине заряжать электромобили через удлинитель из квартиры в многоэтажке опасно и запрещено. Такой способ не соответствует нормам пожарной безопасности и может привести к короткому замыканию или пожару.

Единственный легальный вариант — установка стационарной зарядной точки через ОСМД или управляющую компанию с собственным счетчиком электроэнергии.

По данным Львовоблэнерго, внутридомовые сети обслуживаются не энергетиками, а управляющей организацией дома.

Ответственность за состояние проводки, розеток, щитков и придомовую территорию лежит на ОСМД, ЖЭК или другой компании, управляющей домом. Поэтому использование квартирного удлинителя для зарядки — прямое нарушение правил.

Как пояснили во Львовоблэнерго, большинство удлинителей не рассчитаны на длительную работу с мощными зарядками. Они перегреваются, изоляция кабеля разрушается, что повышает вероятность возгорания внутри дома или на придомовой территории. Самодельные или несертифицированные удлинители особенно опасны.

Как законно заряжать электромобиль в многоэтажке:

ОСМД или управляющий могут обустроить места для парковки;

устанавливать стационарные зарядные станции;

определять правила пользования и размер оплаты за электроэнергию.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Украине, запрещается использовать самодельные удлинители и любые устройства, не соответствующие требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Использование таких элементов для зарядки электромобилей создает высокий риск перегрева, короткого замыкания и возгорания.

Законодательство определяет, что вопрос обустройства стоянок и зарядных станций в многоквартирных домах регулируется на уровне совладельцев. Статья 16 закона Украины Об объединении совладельцев многоквартирного дома предоставляет ОСМД право организовывать парковочные места на придомовой территории и оборудовать их стационарными зарядными точками.

ОСМД также определяет правила пользования зарядками и порядок оплаты электроэнергии, что обеспечивает легальность и безопасность пользования.

Другими словами, легально и безопасно заряжать электромобили в многоэтажках можно только по решению ОСМД или управляющего дома. Самостоятельное подключение через квартирные удлинители не допускается, поскольку это нарушает как правила пожарной безопасности, так и требования электробезопасности, установленные государственными нормативами.

Только организованное обустройство зарядных станций с отдельным счетчиком гарантирует безопасную эксплуатацию, защищает имущество жильцов и соответствует требованиям действующего законодательства.

Есть ли штраф за зарядку электромобиля дома

В настоящее время в КУоАП нет штрафа за зарядку электромобиля в многоквартирном доме, но существуют нормы, нарушение которых будет иметь последствия.

Это касается правил пожарной безопасности и Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ведь использование непредназначенных удлинителей для длительной и мощной нагрузки противоречит этим нормам и повышает риск возгорания.

Более того, жители дома или соседи могут обжаловать такие действия, если они создают неудобства или опасность. Управляющий домом или ОСМД может обратиться в ГСЧС или полицию для проверки и оформления нарушений.

В случае аварии или пожара из-за зарядки электромобиля в многоквартирном доме, страховые компании откажут в выплате компенсации, если будет доказано, что повреждение произошло из-за неправильного подключения.

В ситуации, когда из-за такой зарядки возникает пожар, владелец электромобиля обязан возместить причиненный ущерб, если его вина будет доказана.

