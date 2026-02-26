Последствия зарядки электромобиля дома: возможен ли штраф
- Зарядка электромобиля через розетку в квартире прямо нарушает правила пожарной безопасности и ПУЭ.
- Соседи или управляющий дома могут обратиться в ГСЧС или полицию из-за опасного подключения.
- В случае пожара страховщики могут отказать в компенсации, а владелец авто будет нести финансовую ответственность.
Из-за постоянных отключений электроэнергии и неравномерного питания сети не каждый владелец электромобиля имеет возможность зарядить свой автомобиль в обычном режиме. Специальные зарядные станции или точки есть не везде, поэтому водители вынуждены искать альтернативы.
Поэтому в последнее время все чаще можно увидеть, как люди подключают электромобили к удлинителю и питают их прямо от розетки в квартире.
Можно ли заряжать электромобиль из квартиры в Украине, читайте в нашем материале.
Можно ли заряжать электромобиль в многоквартирном доме
В Украине заряжать электромобили через удлинитель из квартиры в многоэтажке опасно и запрещено. Такой способ не соответствует нормам пожарной безопасности и может привести к короткому замыканию или пожару.
Единственный легальный вариант — установка стационарной зарядной точки через ОСМД или управляющую компанию с собственным счетчиком электроэнергии.
По данным Львовоблэнерго, внутридомовые сети обслуживаются не энергетиками, а управляющей организацией дома.
Ответственность за состояние проводки, розеток, щитков и придомовую территорию лежит на ОСМД, ЖЭК или другой компании, управляющей домом. Поэтому использование квартирного удлинителя для зарядки — прямое нарушение правил.
Как пояснили во Львовоблэнерго, большинство удлинителей не рассчитаны на длительную работу с мощными зарядками. Они перегреваются, изоляция кабеля разрушается, что повышает вероятность возгорания внутри дома или на придомовой территории. Самодельные или несертифицированные удлинители особенно опасны.
Как законно заряжать электромобиль в многоэтажке:
- ОСМД или управляющий могут обустроить места для парковки;
- устанавливать стационарные зарядные станции;
- определять правила пользования и размер оплаты за электроэнергию.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Украине, запрещается использовать самодельные удлинители и любые устройства, не соответствующие требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Использование таких элементов для зарядки электромобилей создает высокий риск перегрева, короткого замыкания и возгорания.
Законодательство определяет, что вопрос обустройства стоянок и зарядных станций в многоквартирных домах регулируется на уровне совладельцев. Статья 16 закона Украины Об объединении совладельцев многоквартирного дома предоставляет ОСМД право организовывать парковочные места на придомовой территории и оборудовать их стационарными зарядными точками.
ОСМД также определяет правила пользования зарядками и порядок оплаты электроэнергии, что обеспечивает легальность и безопасность пользования.
Другими словами, легально и безопасно заряжать электромобили в многоэтажках можно только по решению ОСМД или управляющего дома. Самостоятельное подключение через квартирные удлинители не допускается, поскольку это нарушает как правила пожарной безопасности, так и требования электробезопасности, установленные государственными нормативами.
Только организованное обустройство зарядных станций с отдельным счетчиком гарантирует безопасную эксплуатацию, защищает имущество жильцов и соответствует требованиям действующего законодательства.
Есть ли штраф за зарядку электромобиля дома
В настоящее время в КУоАП нет штрафа за зарядку электромобиля в многоквартирном доме, но существуют нормы, нарушение которых будет иметь последствия.
Это касается правил пожарной безопасности и Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ведь использование непредназначенных удлинителей для длительной и мощной нагрузки противоречит этим нормам и повышает риск возгорания.
Более того, жители дома или соседи могут обжаловать такие действия, если они создают неудобства или опасность. Управляющий домом или ОСМД может обратиться в ГСЧС или полицию для проверки и оформления нарушений.
В случае аварии или пожара из-за зарядки электромобиля в многоквартирном доме, страховые компании откажут в выплате компенсации, если будет доказано, что повреждение произошло из-за неправильного подключения.
В ситуации, когда из-за такой зарядки возникает пожар, владелец электромобиля обязан возместить причиненный ущерб, если его вина будет доказана.