У 2026 році в Україні перевезення пасажирів понад встановлену норму є порушенням правил дорожнього руху.

Кількість пасажирів, яку дозволено перевозити в легковому автомобілі, визначається технічними характеристиками транспортного засобу та кількістю передбачених місць для сидіння.

Який буде штраф за зайвого пасажира в легковому автомобілі та коли накладається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли накладається штраф за зайвого пасажира в автомобілі

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що перевищення максимально допустимої кількості пасажирів у легковому автомобілі є порушенням правил дорожнього руху і може призвести до відповідальності, тобто накладання штрафу.

Згідно з Правилами дорожнього руху України (ПДР), кількість пасажирів у транспортному засобі не повинна перевищувати кількість місць, передбачених технічною характеристикою автомобіля, тобто кількість місць, вказаних у техпаспорті.

— Якщо у вашому автомобілі за документами передбачено 5 місць, але ви перевозите 6 осіб, це є порушенням. Поліція має право зупинити вас і виписати штраф, — наголосили юристи.

Який буде штраф, якщо в машині понад 5 осіб

Згідно з чинним законодавством, перевезення пасажирів понад норму тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 грн.

Наприклад, якщо в легковому автомобілі, розрахованому на 5 осіб (зокрема водія), перебуває 6 осіб, це вважається порушенням. У такому випадку водій може бути оштрафований на 170 грн.

Окрім перевищення кількості пасажирів, водій несе відповідальність за те, щоб усі пасажири були пристебнуті ременями безпеки. За порушення цього правила передбачено штраф — 510 грн.

Штраф за перевищення кількості пасажирів та у разі, якщо перевезення людей здійснюється з особливою небезпекою (наприклад, у вантажному авто (без відповідного дозволу) або у причепі), може бути значно вищим.

Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), перевезення водіями транспортних засобів, що працюють як маршрутні таксі, пасажирів понад максимальну кількість, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто також 170 грн.

Дотримання вказаних правил не лише допоможе уникнути штрафів, але й забезпечить безпеку всіх учасників дорожнього руху.

