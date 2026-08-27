Ситуация на рынке горючего постепенно стабилизируется. Мировые цены на нефть и стоимость нефтепродуктов на границе начали снижаться, что создает предпосылки для удешевления горючего в Украине. В то же время цены на АЗС реагируют на изменения с опозданием.

Что будет со стоимостью бензина и дизеля, Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на бензин в сентябре

По словам эксперта, в конце августа на рынке наконец-то начали формироваться условия, похожие на нормальную рыночную ситуацию. В частности, исчезла слишком высокая цена на сырье на внешнем рынке и постепенно уменьшается стоимость горючего в опте.

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Сиренко ожидает, что в сентябре цены на бензин могут пойти вниз. Средняя стоимость бензина сейчас составляет около 83–85 грн за литр. При благоприятном развитии ситуации на внешнем рынке цена может снизиться не менее чем на 5 грн.

Эксперт объясняет, что для этого должна сохраниться тенденция на мировом рынке. Цена на нефть уже опустилась до $85-86 за баррель после более чем $90 неделей ранее.

— Это и есть курс на стабилизацию на всех рынках – от сырьевого до оптового рынка бензина и дизеля, — сказал Сиренко.

Однако быстрого удешевления на АЗС он не прогнозирует. По его словам, украинские сети обычно снижают розничные цены медленнее, чем дешевеет топливо на внешнем рынке.

По словам Александра Сиренко, проблема также в том, что в Украине нет механизма, который позволял бы быстро влиять на розничные цены на топливо. То есть нет органа, который мог бы условно сказать операторам: если вы закупаете горючее по такой цене, то и продавать его на АЗС должны согласно рыночной стоимости.

Он привел пример, когда внешние цены позволяли ожидать удешевления горючего примерно на 10 грн за литр, однако на украинских АЗС снижение оказалось значительно меньше, всего около 3 грн.

Именно поэтому, по оценке Сиренко, даже если горючее на внешних рынках и дальше будет дешеветь, украинские водители могут увидеть это на стелах АЗС не сразу, а постепенно в течение сентября.

Александр Сиренко обращает внимание еще на один фактор, который влияет на нефтяной рынок, — события вокруг Ормузского пролива. По его словам, любое заявление Дональда Трампа о ситуации в регионе сразу отражается на биржевых котировках.

— Все смотрят на Ормуз. Из этого региона уже и нефть не ожидают, а все равно это на первых полосах. Так что заявления Трампа сразу добавляют пару долларов за баррель, а это уже сразу влияет на наши цены, — подчеркнул Сиренко.

Цены на дизель в сентябре

Самые большие изменения могут произойти на рынке дизельного горючего. Его средняя цена сейчас составляет около 91–92 грн за литр.

По словам Сиренко, оптовые предложения дизеля на границе в конце июля доходили до 90 грн за литр. В настоящее время в Одесском регионе уже фиксируют предложения примерно по 80 грн. Это, по мнению аналитика, создает возможность для АЗС продавать дизель дешевле 90 грн за литр.

— Сегодня, если покупать по 80 грн, то на заправках можно иметь цену ниже 90 грн за литр. Это нормальный заработок в этом сезоне, — объяснил он.

Еще одним фактором, который оказывает давление на цены на АЗС, стало падение потребления дизеля. По словам Сиренко, крупные импортеры говорят о сокращении оптовых продаж в августе примерно на 20-30%.

Причина, в частности, в меньшей активности аграрного сектора и проблемах с вывозом продукции (зерна). Поэтому транспорт работает менее интенсивно, а потребность в дизельном топливе уменьшается.

При этом импорт горючего не сократился. Напротив, в июле Украина привезла его даже больше, чем в июле 2025 года. В результате на рынке скапливаются дополнительные объемы, которые продавцам нужно реализовать.

Могут ли цены на АЗС вернуться до 65 грн и 75 грн

Сиренко не исключает, что при благоприятных условиях осенью цены на бензин и дизель на непремиальных АЗС могут постепенно приблизиться к 65 и 75 грн за литр соответственно.

Однако это скорее ориентир, к которому рынок может прийти в случае отсутствия новых внешних и военных потрясений.

— Это наша с вами мечта — увидеть на заправках бензин и дизель по ценам, как это было до иранского кризиса, — сказал аналитик.

По его словам, за последние полгода цена горючего выросла примерно с 65 до 90 грн за литр, то есть примерно на 40%. Поэтому возвращение к более низким ценам возможен при дальнейшем удешевлении нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

Среди основных рисков для прогноза эксперт называет ситуацию вокруг Ормузского пролива. Если внешний рынок будет и дальше двигаться вниз, прогноз цен на АЗС в сентябре 2026 года остается положительным для водителей. Так что горючее может дешеветь, хотя этот процесс, скорее всего, будет постепенным.

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