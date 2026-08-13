Россияне пытаются распространять в сети панические настроения из-за временного отсутствия отдельных продуктов на полках украинских магазинов. Причиной этого являются логистические последствия российских атак, а не продовольственный дефицит.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Украине не будет дефицита продуктов — ЦПД

По его словам, враг системно распространяет панику через социальные сети и пытается побуждать людей к массовой скупке товаров.

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— Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, так же как с топливным в 2022 году было, он перестроится. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках, — отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД призвал граждан “сохранять холодную голову” и не поддаваться искусственно созданной панике. По его словам, товаров в стране достаточно.

— Что нужно врагу? Создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируемая, что никто не может справиться с этими вещами, и люди вынуждены бежать в магазины, скупать последнюю гречку для того, чтобы она у них была. Не надо играть в эту игру, — объяснил он.

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group.

Из-за логистических трудностей в магазинах может временно не хватать некоторых товаров, но компания планирует полностью восстановить привычный ассортимент до 24 августа.

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