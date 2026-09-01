Кабінет міністрів запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів і вже знайшов 70 млрд грн, які планує спрямувати на потреби оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

Де Кабмін знайшов 70 млрд грн для оборони

За словами Сергія Корецького, режим жорсткої економії стосуватиметься бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

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– Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 млрд грн економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони, – заявив прем’єр.

Принцип максимальної економії уряд планує застосувати й під час формування державного бюджету України на 2027 рік.

Корецький закликав народних депутатів долучитися до цього процесу та наголосив, що під час підготовки бюджету уряд виходитиме з необхідності максимально ефективно використовувати кожну бюджетну гривню.

Ще одним завданням Кабміну стане детальний аудит потреб Міністерства оборони України.

Прем’єр наголосив, що протягом місяця уряд планує проаналізувати потреби оборонного відомства та перевірити використання бюджетних ресурсів.

– Ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню. Але війна суттєво змінюється й суттєво дорожчає. Це реальність, і ми повинні реагувати на ці виклики, – наголосив Корецький.

Нагадаємо, Сергій Корецький казав, що Кабмін актуалізує потреби до кінця 2026 року та готує бюджет-2027.

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