Соя — одна из основных масличных культур в мировой торговле. Ее используют для производства масла и шрота, который необходим, в частности, в животноводстве.

Украинская соя также имеет важное значение для экспорта, поскольку значительную часть спроса формируют покупатели из Европейского Союза, а украинские переработчики закупают культуру для производства соевого шрота.

Какие цены на сою в Украине и что происходит на мировом рынке, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что с ценами на сою 2026 на мировом рынке

По данным Электронной зерновой биржи Украины, сейчас мировой рынок сои находится под давлением ожиданий большого урожая. В США аналитики StoneX повысили прогноз производства сои до 126,5 млн тонн против 123,4 млн тонн в оценке USDA в августе.

В Бразилии прогноз урожая на 2026/27 маркетинговый год составляет 183,36 млн тонн против 180,5 млн тонн сезоном ранее. Начало сезона дождей в стране создает благоприятные условия для посевной.

Но спрос на американскую сою со стороны Китая остается слабее. Именно отсутствие новых договоренностей об увеличении поставок из США стало одним из факторов снижения котировок в Чикаго.

Ноябрьские фьючерсы на сою за последнюю неделю потеряли 2,6% и составили $471,8 за тонну. За месяц цена снизилась на 2%, хотя за год остается на 20% выше.

Существует риск дальнейшего давления на мировые котировки. Среди причин — большой прогнозируемый урожай в США, благоприятные условия для посевной в Южной Америке и сокращение объемов переработки сои в США.

В августе американские предприятия переработали 5,7 млн тонн сои — на 5,5% меньше, чем в июле, и ниже ожиданий рынка.

Урожай и экспорт сои из Украины

В Украине активно продолжается сбор сои нового урожая. По состоянию на конец сентября аграрии намолотили 1,215 млн тонн сои с 571 тыс. га, что составляло 36% прогнозируемой площади. Средняя урожайность была на уровне 2,13 т/га.

Специалисты УКАБ сообщили, что экспорт украинской сои остается важной составляющей рынка. В сентябре 2026 года Украина увеличила поставки сои за границу на 24,3% — по сравнению с августом до 36,2 тыс. тонн.

Для сравнения, общий экспорт масличных культур за месяц составил 494,5 тыс. тонн, а основной объем пришелся на рапс. Рынок сбыта украинской сои в значительной степени сместился в сторону ЕС.

Цены на сою в Украине на сегодня

По состоянию на 6 октября 2026 года средняя закупочная цена на сою в Украине зависит от того, куда именно продавец доставляет урожай.

Цена на сою в Украине за тонну:

На условиях EXW элеватор, то есть когда покупатель забирает сою непосредственно с элеватора, цена составляет 16 650 грн за тонну.

На условиях CPT переработчик цена выше — 17 000 грн/т, поскольку речь идет о поставке уже на предприятие, которое перерабатывает сою.

Еще один показатель — FCA, когда продавец передает товар перевозчику в определенном месте. Здесь средняя цена составляет 15 500 грн/т.

По данным Электронной зерновой биржи, за сутки она снизилась на 165 грн.

Для экспорта используются другие цены. DAF $450/т означает цену при доставке до определенного пограничного пункта, а CIF $490/т включает стоимость товара, страхование и доставку до указанного порта назначения.

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